Trade:
190
Profit Trade:
139 (73.15%)
Loss Trade:
51 (26.84%)
Best Trade:
562.58 USD
Worst Trade:
-207.14 USD
Profitto lordo:
6 511.45 USD (38 357 pips)
Perdita lorda:
-1 839.70 USD (10 739 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (249.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
902.63 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
99.15%
Massimo carico di deposito:
6.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.65
Long Trade:
97 (51.05%)
Short Trade:
93 (48.95%)
Fattore di profitto:
3.54
Profitto previsto:
24.59 USD
Profitto medio:
46.84 USD
Perdita media:
-36.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-610.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-610.88 USD (4)
Crescita mensile:
8.60%
Previsione annuale:
104.30%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
610.88 USD (4.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.96% (610.88 USD)
Per equità:
24.45% (2 478.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD-P
|189
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD-P
|4.7K
|BTCUSD
|8
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD-P
|20K
|BTCUSD
|7.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +562.58 USD
Worst Trade: -207 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +249.12 USD
Massima perdita consecutiva: -610.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
56%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
22
98%
190
73%
99%
3.53
24.59
USD
USD
24%
1:500