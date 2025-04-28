SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / The Myth F4
Duy Nguyen Nguyen

The Myth F4

Duy Nguyen Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 56%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
139 (73.15%)
Loss Trade:
51 (26.84%)
Best Trade:
562.58 USD
Worst Trade:
-207.14 USD
Profitto lordo:
6 511.45 USD (38 357 pips)
Perdita lorda:
-1 839.70 USD (10 739 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (249.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
902.63 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
99.15%
Massimo carico di deposito:
6.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.65
Long Trade:
97 (51.05%)
Short Trade:
93 (48.95%)
Fattore di profitto:
3.54
Profitto previsto:
24.59 USD
Profitto medio:
46.84 USD
Perdita media:
-36.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-610.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-610.88 USD (4)
Crescita mensile:
8.60%
Previsione annuale:
104.30%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
610.88 USD (4.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.96% (610.88 USD)
Per equità:
24.45% (2 478.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-P 189
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-P 4.7K
BTCUSD 8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-P 20K
BTCUSD 7.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +562.58 USD
Worst Trade: -207 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +249.12 USD
Massima perdita consecutiva: -610.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Non ci sono recensioni
