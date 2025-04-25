- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
25 (35.71%)
Loss Trade:
45 (64.29%)
Best Trade:
356.32 USD
Worst Trade:
-159.24 USD
Profitto lordo:
2 511.11 USD (57 988 pips)
Perdita lorda:
-1 770.66 USD (55 738 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (762.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
762.69 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
92.38%
Massimo carico di deposito:
3.69%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
39 (55.71%)
Short Trade:
31 (44.29%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
10.58 USD
Profitto medio:
100.44 USD
Perdita media:
-39.35 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-162.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-410.29 USD (7)
Crescita mensile:
15.74%
Previsione annuale:
190.99%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
786.64 USD (39.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.83% (786.64 USD)
Per equità:
23.49% (221.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|archived
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-108
|archived
|849
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +356.32 USD
Worst Trade: -159 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +762.69 USD
Massima perdita consecutiva: -162.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 20
23 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
123%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
30
92%
70
35%
92%
1.41
10.58
USD
USD
40%
1:50