SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PIPTRACKER PRO AI V3
Eka Putra Jaya

PIPTRACKER PRO AI V3

Eka Putra Jaya
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 101%
XMGlobal-MT5 12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
753
Profit Trade:
411 (54.58%)
Loss Trade:
342 (45.42%)
Best Trade:
45.63 USD
Worst Trade:
-22.89 USD
Profitto lordo:
616.01 USD (143 336 pips)
Perdita lorda:
-531.24 USD (154 789 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (5.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.43 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
19.27%
Massimo carico di deposito:
52.79%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
472 (62.68%)
Short Trade:
281 (37.32%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
1.50 USD
Perdita media:
-1.55 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-6.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.93 USD (3)
Crescita mensile:
-3.93%
Previsione annuale:
-47.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.06 USD
Massimale:
58.72 USD (40.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.08% (58.72 USD)
Per equità:
38.46% (66.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 743
EURUSDm# 5
GBPUSDm# 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 83
EURUSDm# 0
GBPUSDm# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# -12K
EURUSDm# 44
GBPUSDm# 229
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.63 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.68 USD
Massima perdita consecutiva: -6.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

PIPTRACKER PRO AI V3.2
Non ci sono recensioni
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 19:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 03:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 06:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 18:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 06:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 19:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 05:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PIPTRACKER PRO AI V3
30USD al mese
101%
0
0
USD
170
USD
22
100%
753
54%
19%
1.15
0.11
USD
38%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.