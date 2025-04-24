- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 125
Profit Trade:
1 616 (51.71%)
Loss Trade:
1 509 (48.29%)
Best Trade:
703.34 USD
Worst Trade:
-4 637.19 USD
Profitto lordo:
57 599.64 USD (1 558 159 pips)
Perdita lorda:
-49 899.84 USD (1 427 177 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (2 027.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 156.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
87.39%
Massimo carico di deposito:
51.56%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
1 599 (51.17%)
Short Trade:
1 526 (48.83%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
2.46 USD
Profitto medio:
35.64 USD
Perdita media:
-33.07 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-307.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 637.19 USD (1)
Crescita mensile:
28.17%
Previsione annuale:
341.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.65 USD
Massimale:
7 262.32 USD (53.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.74% (7 262.32 USD)
Per equità:
52.41% (5 234.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|2044
|XAUETH
|682
|BRTBTC
|267
|BRTUSD
|122
|XAGUSD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-1.5K
|XAUETH
|7.9K
|BRTBTC
|542
|BRTUSD
|-618
|XAGUSD
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|104K
|XAUETH
|13K
|BRTBTC
|3.8K
|BRTUSD
|7.8K
|XAGUSD
|1.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +703.34 USD
Worst Trade: -4 637 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 027.30 USD
Massima perdita consecutiva: -307.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|23.33 × 18
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
47%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
23
0%
3 125
51%
87%
1.15
2.46
USD
USD
68%
1:100