SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX9
Ai Jing Gao

THPX9

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 47%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 125
Profit Trade:
1 616 (51.71%)
Loss Trade:
1 509 (48.29%)
Best Trade:
703.34 USD
Worst Trade:
-4 637.19 USD
Profitto lordo:
57 599.64 USD (1 558 159 pips)
Perdita lorda:
-49 899.84 USD (1 427 177 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (2 027.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 156.52 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
87.39%
Massimo carico di deposito:
51.56%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
1 599 (51.17%)
Short Trade:
1 526 (48.83%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
2.46 USD
Profitto medio:
35.64 USD
Perdita media:
-33.07 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-307.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 637.19 USD (1)
Crescita mensile:
28.17%
Previsione annuale:
341.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.65 USD
Massimale:
7 262.32 USD (53.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.74% (7 262.32 USD)
Per equità:
52.41% (5 234.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 2044
XAUETH 682
BRTBTC 267
BRTUSD 122
XAGUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -1.5K
XAUETH 7.9K
BRTBTC 542
BRTUSD -618
XAGUSD 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 104K
XAUETH 13K
BRTBTC 3.8K
BRTUSD 7.8K
XAGUSD 1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +703.34 USD
Worst Trade: -4 637 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 027.30 USD
Massima perdita consecutiva: -307.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
23.33 × 18
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.13 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 15:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 17:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 19:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 19:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 17:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 07:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 05:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 21:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.19 20:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 14:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.11 08:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.01 01:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.26 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX9
50USD al mese
47%
0
0
USD
5.3K
USD
23
0%
3 125
51%
87%
1.15
2.46
USD
68%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.