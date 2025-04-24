- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
1 208
Profit Trade:
705 (58.36%)
Loss Trade:
503 (41.64%)
Best Trade:
695.09 USD
Worst Trade:
-194.00 USD
Profitto lordo:
30 060.31 USD (155 775 pips)
Perdita lorda:
-19 349.98 USD (107 918 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (334.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 008.55 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
88.24%
Massimo carico di deposito:
31.75%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.93
Long Trade:
566 (46.85%)
Short Trade:
642 (53.15%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
8.87 USD
Profitto medio:
42.64 USD
Perdita media:
-38.47 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 545.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 545.15 USD (10)
Crescita mensile:
86.42%
Previsione annuale:
1 048.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.66 USD
Massimale:
1 545.15 USD (14.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.54% (535.43 USD)
Per equità:
36.78% (459.81 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +695.09 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +334.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 545.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
