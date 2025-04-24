SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX8
Ai Jing Gao

THPX8

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
1 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 579%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 208
Profit Trade:
705 (58.36%)
Loss Trade:
503 (41.64%)
Best Trade:
695.09 USD
Worst Trade:
-194.00 USD
Profitto lordo:
30 060.31 USD (155 775 pips)
Perdita lorda:
-19 349.98 USD (107 918 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (334.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 008.55 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
88.24%
Massimo carico di deposito:
31.75%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.93
Long Trade:
566 (46.85%)
Short Trade:
642 (53.15%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
8.87 USD
Profitto medio:
42.64 USD
Perdita media:
-38.47 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 545.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 545.15 USD (10)
Crescita mensile:
86.42%
Previsione annuale:
1 048.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.66 USD
Massimale:
1 545.15 USD (14.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.54% (535.43 USD)
Per equità:
36.78% (459.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGBTC 1021
XAGUSD 187
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGBTC 6.7K
XAGUSD 4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGBTC 39K
XAGUSD 9.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +695.09 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +334.71 USD
Massima perdita consecutiva: -1 545.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
23.33 × 18
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 22:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 18:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 21:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 19:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 03:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 13:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 01:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 16:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 13:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 10:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 15:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 17:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX8
50USD al mese
579%
1
0
USD
12K
USD
23
0%
1 208
58%
88%
1.55
8.87
USD
37%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.