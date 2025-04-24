- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 856
Profit Trade:
1 057 (56.95%)
Loss Trade:
799 (43.05%)
Best Trade:
482.33 USD
Worst Trade:
-56.60 USD
Profitto lordo:
11 672.29 USD (387 359 pips)
Perdita lorda:
-9 073.22 USD (300 298 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (126.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
610.54 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
87.00%
Massimo carico di deposito:
44.91%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.48
Long Trade:
937 (50.48%)
Short Trade:
919 (49.52%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
11.04 USD
Perdita media:
-11.36 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-135.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-294.60 USD (7)
Crescita mensile:
9.07%
Previsione annuale:
110.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
747.48 USD (25.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.84% (747.48 USD)
Per equità:
12.61% (308.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1296
|WTIUSD
|555
|XAGUSD
|4
|XAGBTC
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTIBTC
|2.2K
|WTIUSD
|76
|XAGUSD
|320
|XAGBTC
|-38
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTIBTC
|70K
|WTIUSD
|17K
|XAGUSD
|440
|XAGBTC
|-13
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +482.33 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +126.00 USD
Massima perdita consecutiva: -135.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NCESC-Live
|5.83 × 280
|
Bybit-Live
|23.33 × 18
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
42%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
23
0%
1 856
56%
87%
1.28
1.40
USD
USD
27%
1:100