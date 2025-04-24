SegnaliSezioni
Lo Thi Mai Loan

COMBO GOLD

Lo Thi Mai Loan
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 26%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
261
Profit Trade:
198 (75.86%)
Loss Trade:
63 (24.14%)
Best Trade:
1 660.15 USD
Worst Trade:
-2 975.86 USD
Profitto lordo:
60 118.38 USD (85 480 pips)
Perdita lorda:
-34 076.33 USD (37 570 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (22 130.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 130.66 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
2.15%
Massimo carico di deposito:
100.34%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
109 (41.76%)
Short Trade:
152 (58.24%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
99.78 USD
Profitto medio:
303.63 USD
Perdita media:
-540.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 427.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 924.40 USD (3)
Crescita mensile:
12.61%
Previsione annuale:
152.95%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 483.72 USD
Massimale:
10 615.53 USD (8.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.75% (10 600.91 USD)
Per equità:
7.10% (8 595.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 261
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 26K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 660.15 USD
Worst Trade: -2 976 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22 130.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1 427.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.80 × 191
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
TrendX Scalper 
Non ci sono recensioni
2025.09.23 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.57% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 21:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 00:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 10:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 19:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.