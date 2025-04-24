- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
261
Profit Trade:
198 (75.86%)
Loss Trade:
63 (24.14%)
Best Trade:
1 660.15 USD
Worst Trade:
-2 975.86 USD
Profitto lordo:
60 118.38 USD (85 480 pips)
Perdita lorda:
-34 076.33 USD (37 570 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (22 130.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22 130.66 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
2.15%
Massimo carico di deposito:
100.34%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
109 (41.76%)
Short Trade:
152 (58.24%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
99.78 USD
Profitto medio:
303.63 USD
Perdita media:
-540.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 427.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 924.40 USD (3)
Crescita mensile:
12.61%
Previsione annuale:
152.95%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 483.72 USD
Massimale:
10 615.53 USD (8.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.75% (10 600.91 USD)
Per equità:
7.10% (8 595.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|26K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 660.15 USD
Worst Trade: -2 976 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +22 130.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1 427.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
TrendX Scalper
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
26%
0
0
USD
USD
126K
USD
USD
23
81%
261
75%
2%
1.76
99.78
USD
USD
9%
1:200