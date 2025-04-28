- Crescita
Trade:
178
Profit Trade:
136 (76.40%)
Loss Trade:
42 (23.60%)
Best Trade:
128.67 USD
Worst Trade:
-121.38 USD
Profitto lordo:
983.79 USD (100 021 pips)
Perdita lorda:
-588.20 USD (57 543 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (29.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.67 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
46.96%
Massimo carico di deposito:
3.18%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
129 (72.47%)
Short Trade:
49 (27.53%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
7.23 USD
Perdita media:
-14.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-56.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.38 USD (1)
Crescita mensile:
20.34%
Previsione annuale:
246.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
206.55 USD (24.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.67% (206.55 USD)
Per equità:
18.42% (138.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDxx
|396
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDxx
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.67 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.49 USD
Massima perdita consecutiva: -56.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
100 % Algotrading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
79%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
22
100%
178
76%
47%
1.67
2.22
USD
USD
25%
1:500