DEASIGN

Eos v2

DEASIGN
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
HFMarketsGlobal-Live1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
143
Profit Trade:
100 (69.93%)
Loss Trade:
43 (30.07%)
Best Trade:
37.57 USD
Worst Trade:
-79.84 USD
Profitto lordo:
818.09 USD (28 628 pips)
Perdita lorda:
-1 236.71 USD (36 266 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (60.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.57 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
78.59%
Massimo carico di deposito:
17.88%
Ultimo trade:
15 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
78 (54.55%)
Short Trade:
65 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-2.93 USD
Profitto medio:
8.18 USD
Perdita media:
-28.76 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-312.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-312.98 USD (4)
Crescita mensile:
-14.90%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
418.62 USD
Massimale:
530.35 USD (25.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.14% (531.07 USD)
Per equità:
12.95% (245.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPYb 37
USDCADb 36
AUDCADb 26
GBPCHFb 23
GBPJPYb 21
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPYb 13
USDCADb -80
AUDCADb -230
GBPCHFb -173
GBPJPYb 50
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPYb 594
USDCADb -2.6K
AUDCADb -3.6K
GBPCHFb -4.6K
GBPJPYb 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.57 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.97 USD
Massima perdita consecutiva: -312.98 USD

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Eos v2
30USD al mese
-21%
0
0
USD
1.6K
USD
22
100%
143
69%
79%
0.66
-2.93
USD
25%
1:100
