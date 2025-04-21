SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Balanced Blend 4
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2024 40%
ThunderMarkets-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 117
Profit Trade:
1 611 (76.09%)
Loss Trade:
506 (23.90%)
Best Trade:
49.31 USD
Worst Trade:
-83.53 USD
Profitto lordo:
1 121.78 USD (641 422 pips)
Perdita lorda:
-668.99 USD (190 082 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (3.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.51 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
58.23%
Massimo carico di deposito:
18.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
1 320 (62.35%)
Short Trade:
797 (37.65%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.70 USD
Perdita media:
-1.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-18.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.53 USD (1)
Crescita mensile:
4.15%
Previsione annuale:
51.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
113.59 USD (20.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.57% (113.59 USD)
Per equità:
5.20% (165.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDc 1087
USDCADc 409
EURUSD 126
USDJPYc 114
GBPUSDc 90
USTEC.c 67
AUDCADc 29
EURGBPc 28
GBPJPYc 25
DE40.c 19
EURAUDc 17
EURCADc 15
XAUUSDc 12
AUDJPYc 12
USDCHFc 10
BTCUSD 9
GBPCADc 9
NZDUSDc 9
EURNZDc 8
EURJPYc 6
AUDCHFc 4
AUDUSDc 4
GBPAUDc 3
DJ30.c 2
NZDSGDc 1
GBPCHFc 1
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDc 188
USDCADc 125
EURUSD 10
USDJPYc 99
GBPUSDc 39
USTEC.c 33
AUDCADc -2
EURGBPc 3
GBPJPYc 14
DE40.c 21
EURAUDc -81
EURCADc 3
XAUUSDc -92
AUDJPYc 0
USDCHFc -1
BTCUSD 25
GBPCADc -3
NZDUSDc -3
EURNZDc 1
EURJPYc 0
AUDCHFc 3
AUDUSDc -1
GBPAUDc 16
DJ30.c 3
NZDSGDc 0
GBPCHFc 3
CHFJPY 49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDc 15K
USDCADc 7.2K
EURUSD 1K
USDJPYc 8.7K
GBPUSDc 4.7K
USTEC.c 33K
AUDCADc 171
EURGBPc 148
GBPJPYc 2.1K
DE40.c 22K
EURAUDc -34
EURCADc 301
XAUUSDc -9.1K
AUDJPYc 64
USDCHFc 3
BTCUSD 366K
GBPCADc -18
NZDUSDc -226
EURNZDc 192
EURJPYc 13
AUDCHFc 175
AUDUSDc -75
GBPAUDc 363
DJ30.c 3.3K
NZDSGDc 43
GBPCHFc 236
CHFJPY 727
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.31 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.86 USD
Massima perdita consecutiva: -18.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThunderMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Balanced Blend 4
500USD al mese
40%
0
0
USD
3.4K
USD
51
99%
2 117
76%
58%
1.67
0.21
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.