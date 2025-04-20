SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Xau trader
Youyuan Xia

Xau trader

Youyuan Xia
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -61%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
119 (74.37%)
Loss Trade:
41 (25.63%)
Best Trade:
648.62 USD
Worst Trade:
-350.43 USD
Profitto lordo:
5 850.43 USD (440 949 pips)
Perdita lorda:
-5 309.38 USD (728 239 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 006.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 006.80 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
15.93%
Massimo carico di deposito:
95.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
142 (88.75%)
Short Trade:
18 (11.25%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
3.38 USD
Profitto medio:
49.16 USD
Perdita media:
-129.50 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-743.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-743.52 USD (3)
Crescita mensile:
28.41%
Previsione annuale:
344.70%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.31 USD
Massimale:
1 653.01 USD (52.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.98% (1 653.01 USD)
Per equità:
67.14% (693.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 150
BTCUSD 8
EURUSD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 852
BTCUSD -313
EURUSD 1
ETHUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13K
BTCUSD -301K
EURUSD 17
ETHUSD 111
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +648.62 USD
Worst Trade: -350 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 006.80 USD
Massima perdita consecutiva: -743.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.25 × 4
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 169
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
72 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
黄金日内短线交易，每单止损100u左右，本账号只有部分资金，跟单100止损单来设置跟单比例
Non ci sono recensioni
2025.09.26 02:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xau trader
30USD al mese
-61%
0
0
USD
941
USD
25
2%
160
74%
16%
1.10
3.38
USD
78%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.