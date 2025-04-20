- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
119 (74.37%)
Loss Trade:
41 (25.63%)
Best Trade:
648.62 USD
Worst Trade:
-350.43 USD
Profitto lordo:
5 850.43 USD (440 949 pips)
Perdita lorda:
-5 309.38 USD (728 239 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 006.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 006.80 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
15.93%
Massimo carico di deposito:
95.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
142 (88.75%)
Short Trade:
18 (11.25%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
3.38 USD
Profitto medio:
49.16 USD
Perdita media:
-129.50 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-743.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-743.52 USD (3)
Crescita mensile:
28.41%
Previsione annuale:
344.70%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.31 USD
Massimale:
1 653.01 USD (52.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.98% (1 653.01 USD)
Per equità:
67.14% (693.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|852
|BTCUSD
|-313
|EURUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|-301K
|EURUSD
|17
|ETHUSD
|111
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +648.62 USD
Worst Trade: -350 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 006.80 USD
Massima perdita consecutiva: -743.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.25 × 4
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 169
|
Exness-MT5Real2
|1.07 × 30
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
黄金日内短线交易，每单止损100u左右，本账号只有部分资金，跟单100止损单来设置跟单比例
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-61%
0
0
USD
USD
941
USD
USD
25
2%
160
74%
16%
1.10
3.38
USD
USD
78%
1:500