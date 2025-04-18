- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
262
Profit Trade:
203 (77.48%)
Loss Trade:
59 (22.52%)
Best Trade:
371.96 USD
Worst Trade:
-264.64 USD
Profitto lordo:
6 817.13 USD (5 489 688 pips)
Perdita lorda:
-3 566.34 USD (5 779 835 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (357.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
552.14 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.86%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.81
Long Trade:
183 (69.85%)
Short Trade:
79 (30.15%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
12.41 USD
Profitto medio:
33.58 USD
Perdita media:
-60.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 156.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 156.60 USD (6)
Crescita mensile:
36.62%
Previsione annuale:
441.56%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 156.60 USD (33.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.12% (1 156.60 USD)
Per equità:
78.50% (2 772.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|64
|BTCUSD
|60
|US500-SEP25
|40
|SILVER
|27
|US500Cash
|21
|Visa
|20
|Palantir
|8
|Netflix
|3
|EURUSD
|3
|US500-JUN25
|3
|HK50Cash
|2
|GER40Cash
|2
|EQT
|2
|Micron
|2
|Tapestry
|2
|Cisco
|1
|Broadcom
|1
|ETHUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.5K
|BTCUSD
|952
|US500-SEP25
|159
|SILVER
|299
|US500Cash
|261
|Visa
|71
|Palantir
|64
|Netflix
|32
|EURUSD
|-55
|US500-JUN25
|-61
|HK50Cash
|57
|GER40Cash
|-103
|EQT
|11
|Micron
|18
|Tapestry
|10
|Cisco
|7
|Broadcom
|12
|ETHUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|56K
|BTCUSD
|-358K
|US500-SEP25
|21K
|SILVER
|-2.5K
|US500Cash
|28K
|Visa
|343
|Palantir
|2.6K
|Netflix
|3.4K
|EURUSD
|-5.2K
|US500-JUN25
|-7.4K
|HK50Cash
|273
|GER40Cash
|-33K
|EQT
|384
|Micron
|432
|Tapestry
|668
|Cisco
|165
|Broadcom
|1.3K
|ETHUSD
|2.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +371.96 USD
Worst Trade: -265 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +357.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 156.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
