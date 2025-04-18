SegnaliSezioni
William Herrera

JhonseLeo1

William Herrera
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 239%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
262
Profit Trade:
203 (77.48%)
Loss Trade:
59 (22.52%)
Best Trade:
371.96 USD
Worst Trade:
-264.64 USD
Profitto lordo:
6 817.13 USD (5 489 688 pips)
Perdita lorda:
-3 566.34 USD (5 779 835 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (357.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
552.14 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.86%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
2.81
Long Trade:
183 (69.85%)
Short Trade:
79 (30.15%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
12.41 USD
Profitto medio:
33.58 USD
Perdita media:
-60.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 156.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 156.60 USD (6)
Crescita mensile:
36.62%
Previsione annuale:
441.56%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 156.60 USD (33.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.12% (1 156.60 USD)
Per equità:
78.50% (2 772.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 64
BTCUSD 60
US500-SEP25 40
SILVER 27
US500Cash 21
Visa 20
Palantir 8
Netflix 3
EURUSD 3
US500-JUN25 3
HK50Cash 2
GER40Cash 2
EQT 2
Micron 2
Tapestry 2
Cisco 1
Broadcom 1
ETHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.5K
BTCUSD 952
US500-SEP25 159
SILVER 299
US500Cash 261
Visa 71
Palantir 64
Netflix 32
EURUSD -55
US500-JUN25 -61
HK50Cash 57
GER40Cash -103
EQT 11
Micron 18
Tapestry 10
Cisco 7
Broadcom 12
ETHUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 56K
BTCUSD -358K
US500-SEP25 21K
SILVER -2.5K
US500Cash 28K
Visa 343
Palantir 2.6K
Netflix 3.4K
EURUSD -5.2K
US500-JUN25 -7.4K
HK50Cash 273
GER40Cash -33K
EQT 384
Micron 432
Tapestry 668
Cisco 165
Broadcom 1.3K
ETHUSD 2.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +371.96 USD
Worst Trade: -265 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +357.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 156.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.08.09 18:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 06:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 11:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 09:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 02:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 18:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 06:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 14:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
