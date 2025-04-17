SegnaliSezioni
Cristlan Ionut Bobi

BobiTradingX

Cristlan Ionut Bobi
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
FTMO-Server2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
249
Profit Trade:
112 (44.97%)
Loss Trade:
137 (55.02%)
Best Trade:
207.30 EUR
Worst Trade:
-175.75 EUR
Profitto lordo:
3 698.92 EUR (206 327 pips)
Perdita lorda:
-4 698.78 EUR (185 552 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (65.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
428.74 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
4.73%
Massimo carico di deposito:
39.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
139 (55.82%)
Short Trade:
110 (44.18%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-4.02 EUR
Profitto medio:
33.03 EUR
Perdita media:
-34.30 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-389.34 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-389.34 EUR (11)
Crescita mensile:
-2.90%
Previsione annuale:
-35.16%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
999.86 EUR
Massimale:
1 662.59 EUR (15.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.59% (1 662.59 EUR)
Per equità:
1.83% (182.47 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 123
US30.cash 34
GER40.cash 34
EURUSD 26
US100.cash 13
GBPUSD 12
UK100.cash 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -844
US30.cash 627
GER40.cash -341
EURUSD -743
US100.cash 5
GBPUSD 168
UK100.cash -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.6K
US30.cash 48K
GER40.cash -22K
EURUSD -1.5K
US100.cash -15
GBPUSD 420
UK100.cash -185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +207.30 EUR
Worst Trade: -176 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +65.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -389.34 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexChief-Demo
3.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.25 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 09:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.28 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 13:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 19:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 19:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 14:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 11:09
Share of days for 80% of growth is too low
