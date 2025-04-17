- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
249
Profit Trade:
112 (44.97%)
Loss Trade:
137 (55.02%)
Best Trade:
207.30 EUR
Worst Trade:
-175.75 EUR
Profitto lordo:
3 698.92 EUR (206 327 pips)
Perdita lorda:
-4 698.78 EUR (185 552 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (65.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
428.74 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
4.73%
Massimo carico di deposito:
39.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
139 (55.82%)
Short Trade:
110 (44.18%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-4.02 EUR
Profitto medio:
33.03 EUR
Perdita media:
-34.30 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-389.34 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-389.34 EUR (11)
Crescita mensile:
-2.90%
Previsione annuale:
-35.16%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
999.86 EUR
Massimale:
1 662.59 EUR (15.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.59% (1 662.59 EUR)
Per equità:
1.83% (182.47 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|US30.cash
|34
|GER40.cash
|34
|EURUSD
|26
|US100.cash
|13
|GBPUSD
|12
|UK100.cash
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-844
|US30.cash
|627
|GER40.cash
|-341
|EURUSD
|-743
|US100.cash
|5
|GBPUSD
|168
|UK100.cash
|-14
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|US30.cash
|48K
|GER40.cash
|-22K
|EURUSD
|-1.5K
|US100.cash
|-15
|GBPUSD
|420
|UK100.cash
|-185
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +207.30 EUR
Worst Trade: -176 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +65.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -389.34 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexChief-Demo
|3.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-10%
0
0
USD
USD
9K
EUR
EUR
24
1%
249
44%
5%
0.78
-4.02
EUR
EUR
16%
1:100