Mr Bruno Miguel Tavares Ganhao

Axion Small Deposit

Mr Bruno Miguel Tavares Ganhao
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 167%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 469
Profit Trade:
1 863 (75.45%)
Loss Trade:
606 (24.54%)
Best Trade:
19.28 GBP
Worst Trade:
-33.10 GBP
Profitto lordo:
983.80 GBP (76 689 pips)
Perdita lorda:
-792.05 GBP (55 777 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (7.05 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
29.65 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
36.98%
Massimo carico di deposito:
135.35%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
1 614 (65.37%)
Short Trade:
855 (34.63%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.08 GBP
Profitto medio:
0.53 GBP
Perdita media:
-1.31 GBP
Massime perdite consecutive:
11 (-208.89 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-208.89 GBP (11)
Crescita mensile:
-13.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 GBP
Massimale:
257.71 GBP (39.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.25% (257.26 GBP)
Per equità:
42.95% (109.40 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2326
GBPCAD 36
AUDCAD 29
GBPUSD 22
AUDUSD 18
USDCHF 17
USDCAD 14
NZDCAD 5
AUDNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 229
GBPCAD 6
AUDCAD 3
GBPUSD 3
AUDUSD 2
USDCHF 0
USDCAD 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
GBPCAD 1.1K
AUDCAD 348
GBPUSD 446
AUDUSD 324
USDCHF -11
USDCAD 238
NZDCAD 180
AUDNZD 134
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.28 GBP
Worst Trade: -33 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +7.05 GBP
Massima perdita consecutiva: -208.89 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.74 × 74
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.93 × 378
131 più
Trading Forex Currencies on M15 and M1 Charts. 
Good results with small drawdown. 
This was started with a $100 account to prove that you can start with a small deposit so in the beginning some drawdown was expected. 
Normally no overnight and weekend exposure.
Enjoy trading and only use what you can afford to risk. 
2025.09.23 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 20:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 00:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 07:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 22:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.21 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 10:10
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.17 20:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.07 23:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.07 23:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
