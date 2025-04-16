- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 469
Profit Trade:
1 863 (75.45%)
Loss Trade:
606 (24.54%)
Best Trade:
19.28 GBP
Worst Trade:
-33.10 GBP
Profitto lordo:
983.80 GBP (76 689 pips)
Perdita lorda:
-792.05 GBP (55 777 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (7.05 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
29.65 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
36.98%
Massimo carico di deposito:
135.35%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
1 614 (65.37%)
Short Trade:
855 (34.63%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.08 GBP
Profitto medio:
0.53 GBP
Perdita media:
-1.31 GBP
Massime perdite consecutive:
11 (-208.89 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-208.89 GBP (11)
Crescita mensile:
-13.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 GBP
Massimale:
257.71 GBP (39.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.25% (257.26 GBP)
Per equità:
42.95% (109.40 GBP)
Distribuzione
Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2326
|GBPCAD
|36
|AUDCAD
|29
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|18
|USDCHF
|17
|USDCAD
|14
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|2

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|229
|GBPCAD
|6
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|0
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|GBPCAD
|1.1K
|AUDCAD
|348
|GBPUSD
|446
|AUDUSD
|324
|USDCHF
|-11
|USDCAD
|238
|NZDCAD
|180
|AUDNZD
|134

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K

25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.28 GBP
Worst Trade: -33 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +7.05 GBP
Massima perdita consecutiva: -208.89 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1

DooPrime-Live 2
|0.00 × 1

Axi-US03-Live
|0.00 × 1

LEO-Live
|0.00 × 1

PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2

Tickmill-Live09
|0.00 × 1

ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1

ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1

FPMarkets-Live2
|0.00 × 2

Exness-Real14
|0.13 × 8

ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5

ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5

ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68

ICMarketsSC-Live24
|0.74 × 74

FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66

ICTrading-Live29
|0.94 × 72

ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613

FPMarkets-Live4
|1.14 × 7

TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3

EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8

ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296

Exness-Real17
|1.70 × 10

ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29

AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251

FusionMarkets-Live 2
|1.93 × 378
Trading Forex Currencies on M15 and M1 Charts.
Good results with small drawdown.
This was started with a $100 account to prove that you can start with a small deposit so in the beginning some drawdown was expected.
Normally no overnight and weekend exposure.
Enjoy trading and only use what you can afford to risk.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
167%
0
0
USD
USD
339
GBP
GBP
22
100%
2 469
75%
37%
1.24
0.08
GBP
GBP
43%
1:100