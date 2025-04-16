SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CAPITAL
Raylson Da Silva De Oliveira

CAPITAL

Raylson Da Silva De Oliveira
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 57%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
302
Profit Trade:
224 (74.17%)
Loss Trade:
78 (25.83%)
Best Trade:
559.03 USD
Worst Trade:
-389.06 USD
Profitto lordo:
9 111.20 USD (104 966 pips)
Perdita lorda:
-4 018.97 USD (46 086 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (833.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 442.76 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
54.28%
Massimo carico di deposito:
12.47%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
4.72
Long Trade:
236 (78.15%)
Short Trade:
66 (21.85%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
16.86 USD
Profitto medio:
40.68 USD
Perdita media:
-51.53 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-105.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 066.57 USD (7)
Crescita mensile:
17.56%
Previsione annuale:
213.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
533.98 USD
Massimale:
1 078.31 USD (11.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.58% (1 066.57 USD)
Per equità:
22.16% (255.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 217
AUDCAD 85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.7K
AUDCAD 1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
AUDCAD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +559.03 USD
Worst Trade: -389 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +833.76 USD
Massima perdita consecutiva: -105.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
https://robojbs.com/contato
Non ci sono recensioni
2025.08.05 06:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 20:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 16:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 03:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 23:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 21:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 11:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.22 08:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 13:05
Share of trading days is too low
2025.04.17 13:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.17 11:54
Share of trading days is too low
2025.04.17 11:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.17 11:54
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.16 08:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 08:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
