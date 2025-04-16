- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
302
Profit Trade:
224 (74.17%)
Loss Trade:
78 (25.83%)
Best Trade:
559.03 USD
Worst Trade:
-389.06 USD
Profitto lordo:
9 111.20 USD (104 966 pips)
Perdita lorda:
-4 018.97 USD (46 086 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (833.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 442.76 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
54.28%
Massimo carico di deposito:
12.47%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
4.72
Long Trade:
236 (78.15%)
Short Trade:
66 (21.85%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
16.86 USD
Profitto medio:
40.68 USD
Perdita media:
-51.53 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-105.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 066.57 USD (7)
Crescita mensile:
17.56%
Previsione annuale:
213.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
533.98 USD
Massimale:
1 078.31 USD (11.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.58% (1 066.57 USD)
Per equità:
22.16% (255.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|217
|AUDCAD
|85
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.7K
|AUDCAD
|1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|61K
|AUDCAD
|-2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +559.03 USD
Worst Trade: -389 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +833.76 USD
Massima perdita consecutiva: -105.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
57%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
24
0%
302
74%
54%
2.26
16.86
USD
USD
22%
1:500