Adrian Nieves De La Cruz

ICTrading_BTC

Adrian Nieves De La Cruz
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -40%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 767
Profit Trade:
1 809 (65.37%)
Loss Trade:
958 (34.62%)
Best Trade:
19.76 EUR
Worst Trade:
-33.72 EUR
Profitto lordo:
3 254.19 EUR (20 040 231 pips)
Perdita lorda:
-3 606.36 EUR (26 418 867 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (8.04 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
65.51 EUR (19)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
59.86%
Massimo carico di deposito:
17.64%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
1 364 (49.30%)
Short Trade:
1 403 (50.70%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.13 EUR
Profitto medio:
1.80 EUR
Perdita media:
-3.76 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-62.10 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-80.15 EUR (10)
Crescita mensile:
-8.74%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.44 EUR
Massimale:
584.37 EUR (47.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.02% (584.37 EUR)
Per equità:
21.42% (138.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1512
BTCUSD 844
USDJPY 329
GBPAUD 22
AUDCAD 20
NZDCAD 13
AUDNZD 11
GBPCHF 8
AUDUSD 3
EURAUD 3
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 405
BTCUSD -693
USDJPY 1
GBPAUD -13
AUDCAD -47
NZDCAD 37
AUDNZD -67
GBPCHF 1
AUDUSD 7
EURAUD -34
EURCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 27K
BTCUSD -6.4M
USDJPY 886
GBPAUD -485
AUDCAD -90
NZDCAD 2.6K
AUDNZD -3.8K
GBPCHF 59
AUDUSD 185
EURAUD -1.3K
EURCHF 7
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.76 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +8.04 EUR
Massima perdita consecutiva: -62.10 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 23:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 02:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 01:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 21:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 17:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 02:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 16:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICTrading_BTC
30USD al mese
-40%
0
0
USD
712
EUR
24
100%
2 767
65%
60%
0.90
-0.13
EUR
52%
1:500
