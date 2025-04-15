- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 266
Profit Trade:
1 268 (55.95%)
Loss Trade:
998 (44.04%)
Best Trade:
4 738.00 USD
Worst Trade:
-2 155.92 USD
Profitto lordo:
77 060.33 USD (3 556 023 pips)
Perdita lorda:
-27 960.23 USD (2 935 367 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (5 092.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 375.61 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
65.71%
Massimo carico di deposito:
130.28%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
8.52
Long Trade:
1 574 (69.46%)
Short Trade:
692 (30.54%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
21.67 USD
Profitto medio:
60.77 USD
Perdita media:
-28.02 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-258.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 764.32 USD (3)
Crescita mensile:
62.98%
Previsione annuale:
764.20%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
384.84 USD
Massimale:
5 764.32 USD (20.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.28% (436.54 USD)
Per equità:
80.63% (20 909.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1356
|USTEC
|869
|GBPUSD
|27
|XAGUSD
|8
|AUDUSD
|2
|ETHUSD
|1
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|1
|UK100
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|33K
|USTEC
|12K
|GBPUSD
|2.4K
|XAGUSD
|2K
|AUDUSD
|89
|ETHUSD
|248
|CADCHF
|-215
|AUDJPY
|161
|UK100
|109
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|771K
|USTEC
|-158K
|GBPUSD
|1.7K
|XAGUSD
|1.3K
|AUDUSD
|357
|ETHUSD
|2.5K
|CADCHF
|-171
|AUDJPY
|237
|UK100
|1K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 738.00 USD
Worst Trade: -2 156 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 092.71 USD
Massima perdita consecutiva: -258.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US03-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 8
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1 123%
1
4.6K
USD
USD
24K
USD
USD
24
72%
2 266
55%
66%
2.75
21.67
USD
USD
81%
1:200