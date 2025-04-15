SegnaliSezioni
SYED MUHAMMAD AZIM

Double

SYED MUHAMMAD AZIM
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
1 / 4.6K USD
crescita dal 2025 1 123%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 266
Profit Trade:
1 268 (55.95%)
Loss Trade:
998 (44.04%)
Best Trade:
4 738.00 USD
Worst Trade:
-2 155.92 USD
Profitto lordo:
77 060.33 USD (3 556 023 pips)
Perdita lorda:
-27 960.23 USD (2 935 367 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (5 092.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 375.61 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
65.71%
Massimo carico di deposito:
130.28%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
8.52
Long Trade:
1 574 (69.46%)
Short Trade:
692 (30.54%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
21.67 USD
Profitto medio:
60.77 USD
Perdita media:
-28.02 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-258.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 764.32 USD (3)
Crescita mensile:
62.98%
Previsione annuale:
764.20%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
384.84 USD
Massimale:
5 764.32 USD (20.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.28% (436.54 USD)
Per equità:
80.63% (20 909.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1356
USTEC 869
GBPUSD 27
XAGUSD 8
AUDUSD 2
ETHUSD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
UK100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 33K
USTEC 12K
GBPUSD 2.4K
XAGUSD 2K
AUDUSD 89
ETHUSD 248
CADCHF -215
AUDJPY 161
UK100 109
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 771K
USTEC -158K
GBPUSD 1.7K
XAGUSD 1.3K
AUDUSD 357
ETHUSD 2.5K
CADCHF -171
AUDJPY 237
UK100 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 738.00 USD
Worst Trade: -2 156 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 092.71 USD
Massima perdita consecutiva: -258.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
Exness-Real15
0.00 × 10
AM-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
XM.COM-Real 17
0.00 × 1
MYFXMarkets-US03-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 8
316 più
..
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 14:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.15 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.09 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.01 20:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
No swaps are charged on the signal account
