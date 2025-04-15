SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AI Starter Pack EA
Guillaume Jean Baptiste Nicolas Mulois

AI Starter Pack EA

Guillaume Jean Baptiste Nicolas Mulois
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 219%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 534
Profit Trade:
1 242 (80.96%)
Loss Trade:
292 (19.04%)
Best Trade:
218.98 EUR
Worst Trade:
-37.27 EUR
Profitto lordo:
4 820.80 EUR (428 958 pips)
Perdita lorda:
-434.40 EUR (51 444 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (46.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
428.38 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
95.88
Long Trade:
1 071 (69.82%)
Short Trade:
463 (30.18%)
Fattore di profitto:
11.10
Profitto previsto:
2.86 EUR
Profitto medio:
3.88 EUR
Perdita media:
-1.49 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-45.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-45.75 EUR (11)
Crescita mensile:
27.36%
Previsione annuale:
332.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
45.75 EUR (1.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.48% (45.75 EUR)
Per equità:
74.04% (4 724.39 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 615
AUDCAD 444
AUDNZD 394
XAUUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.6K
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 345
XAUUSD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 103K
AUDCAD 66K
AUDNZD 42K
XAUUSD 177K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +218.98 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +46.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -45.75 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.08 × 26
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ATCBrokers-Live 1
0.70 × 305
BlackBullMarkets-Live
1.23 × 663
MEXIntGroup-Real
3.35 × 17
FBS-Real-8
5.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
AI Stater Pack IA
Non ci sono recensioni
2025.09.09 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 04:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 02:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 01:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 13:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 12:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 04:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati