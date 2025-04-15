- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 534
Profit Trade:
1 242 (80.96%)
Loss Trade:
292 (19.04%)
Best Trade:
218.98 EUR
Worst Trade:
-37.27 EUR
Profitto lordo:
4 820.80 EUR (428 958 pips)
Perdita lorda:
-434.40 EUR (51 444 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (46.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
428.38 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
95.88
Long Trade:
1 071 (69.82%)
Short Trade:
463 (30.18%)
Fattore di profitto:
11.10
Profitto previsto:
2.86 EUR
Profitto medio:
3.88 EUR
Perdita media:
-1.49 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-45.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-45.75 EUR (11)
Crescita mensile:
27.36%
Previsione annuale:
332.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
45.75 EUR (1.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.48% (45.75 EUR)
Per equità:
74.04% (4 724.39 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|615
|AUDCAD
|444
|AUDNZD
|394
|XAUUSD
|81
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.6K
|AUDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|345
|XAUUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|103K
|AUDCAD
|66K
|AUDNZD
|42K
|XAUUSD
|177K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +218.98 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +46.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -45.75 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.08 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ATCBrokers-Live 1
|0.70 × 305
|
BlackBullMarkets-Live
|1.23 × 663
|
MEXIntGroup-Real
|3.35 × 17
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
AI Stater Pack IA
