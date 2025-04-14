- Crescita
Trade:
1 620
Profit Trade:
1 087 (67.09%)
Loss Trade:
533 (32.90%)
Best Trade:
1 879.23 USD
Worst Trade:
-403.82 USD
Profitto lordo:
13 949.33 USD (522 157 pips)
Perdita lorda:
-9 548.80 USD (502 078 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (66.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 870.03 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.26%
Massimo carico di deposito:
17.15%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
913 (56.36%)
Short Trade:
707 (43.64%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
12.83 USD
Perdita media:
-17.92 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2 792.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 792.51 USD (12)
Crescita mensile:
3.32%
Previsione annuale:
41.21%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.82 USD
Massimale:
2 792.51 USD (57.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.90% (2 792.51 USD)
Per equità:
32.00% (6 597.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1615
|EURUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.4K
|EURUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|EURUSD
|-289
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 879.23 USD
Worst Trade: -404 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +66.46 USD
Massima perdita consecutiva: -2 792.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 1
170 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
