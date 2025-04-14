SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Saving Gold 888
Jirapong Kreusonthi

Saving Gold 888

Jirapong Kreusonthi
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
FBS-Real-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 620
Profit Trade:
1 087 (67.09%)
Loss Trade:
533 (32.90%)
Best Trade:
1 879.23 USD
Worst Trade:
-403.82 USD
Profitto lordo:
13 949.33 USD (522 157 pips)
Perdita lorda:
-9 548.80 USD (502 078 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (66.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 870.03 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.26%
Massimo carico di deposito:
17.15%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
913 (56.36%)
Short Trade:
707 (43.64%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
12.83 USD
Perdita media:
-17.92 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2 792.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 792.51 USD (12)
Crescita mensile:
3.32%
Previsione annuale:
41.21%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.82 USD
Massimale:
2 792.51 USD (57.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.90% (2 792.51 USD)
Per equità:
32.00% (6 597.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1615
EURUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.4K
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
EURUSD -289
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 879.23 USD
Worst Trade: -404 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +66.46 USD
Massima perdita consecutiva: -2 792.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 1
170 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.06.25 05:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 06:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 08:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 20:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 16:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 15:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 14:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 12:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 06:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Saving Gold 888
30USD al mese
30%
0
0
USD
21K
USD
26
98%
1 620
67%
45%
1.46
2.72
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.