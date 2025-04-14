SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Zxjlovemt4XAUUSD
Xing Jian Zheng

Zxjlovemt4XAUUSD

Xing Jian Zheng
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 223%
ECMarkets-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 789
Profit Trade:
6 213 (70.69%)
Loss Trade:
2 576 (29.31%)
Best Trade:
24 449.40 USD
Worst Trade:
-13 966.40 USD
Profitto lordo:
95 641.02 USD (1 917 589 pips)
Perdita lorda:
-77 192.20 USD (1 740 131 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (777.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 545.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
35.84%
Massimo carico di deposito:
43.31%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
1207
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
7 501 (85.35%)
Short Trade:
1 288 (14.65%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
15.39 USD
Perdita media:
-29.97 USD
Massime perdite consecutive:
56 (-7 990.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 966.40 USD (1)
Crescita mensile:
23.61%
Previsione annuale:
286.44%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 292.43 USD
Massimale:
16 039.08 USD (70.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.21% (13 966.40 USD)
Per equità:
76.42% (19 734.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8783
BTCUSD 5
EURUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 0
EURUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 173K
BTCUSD 4K
EURUSD -14
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24 449.40 USD
Worst Trade: -13 966 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +777.24 USD
Massima perdita consecutiva: -7 990.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
follow me
Non ci sono recensioni
2025.10.08 06:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.23 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 02:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.14 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.15 04:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 03:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 04:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 04:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 23:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
