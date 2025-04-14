- Crescita
Trade:
8 789
Profit Trade:
6 213 (70.69%)
Loss Trade:
2 576 (29.31%)
Best Trade:
24 449.40 USD
Worst Trade:
-13 966.40 USD
Profitto lordo:
95 641.02 USD (1 917 589 pips)
Perdita lorda:
-77 192.20 USD (1 740 131 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (777.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 545.20 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
35.84%
Massimo carico di deposito:
43.31%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
1207
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
7 501 (85.35%)
Short Trade:
1 288 (14.65%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
15.39 USD
Perdita media:
-29.97 USD
Massime perdite consecutive:
56 (-7 990.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 966.40 USD (1)
Crescita mensile:
23.61%
Previsione annuale:
286.44%
Algo trading:
47%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 292.43 USD
Massimale:
16 039.08 USD (70.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.21% (13 966.40 USD)
Per equità:
76.42% (19 734.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8783
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18K
|BTCUSD
|0
|EURUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|173K
|BTCUSD
|4K
|EURUSD
|-14
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Best Trade: +24 449.40 USD
Worst Trade: -13 966 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +777.24 USD
Massima perdita consecutiva: -7 990.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live
|3.57 × 21
|
xChief-DirectFX
|6.30 × 30
