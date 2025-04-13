SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Valbury 30K
Heru Budiman Sutanto St

Valbury 30K

Heru Budiman Sutanto St
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 233
Profit Trade:
623 (50.52%)
Loss Trade:
610 (49.47%)
Best Trade:
1 810.23 USD
Worst Trade:
-798.72 USD
Profitto lordo:
32 160.93 USD (293 846 pips)
Perdita lorda:
-23 030.10 USD (356 481 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (660.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 155.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
41.91%
Massimo carico di deposito:
16.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
4.67
Long Trade:
673 (54.58%)
Short Trade:
560 (45.42%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
7.41 USD
Profitto medio:
51.62 USD
Perdita media:
-37.75 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-1 631.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 631.67 USD (18)
Crescita mensile:
3.02%
Previsione annuale:
36.61%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
617.84 USD
Massimale:
1 953.70 USD (4.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.86% (1 953.70 USD)
Per equità:
17.75% (5 594.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.fs1 1026
XAUUSD.fs1 207
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.fs1 3.7K
XAUUSD.fs1 5.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.fs1 -58K
XAUUSD.fs1 -2.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 810.23 USD
Worst Trade: -799 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +660.41 USD
Massima perdita consecutiva: -1 631.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 07:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Valbury 30K
30USD al mese
34%
0
0
USD
30K
USD
27
99%
1 233
50%
42%
1.39
7.41
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.