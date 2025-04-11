- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
465
Profit Trade:
413 (88.81%)
Loss Trade:
52 (11.18%)
Best Trade:
24.62 USD
Worst Trade:
-92.71 USD
Profitto lordo:
464.36 USD (143 255 pips)
Perdita lorda:
-338.53 USD (100 001 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (64.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.49 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
91.59%
Massimo carico di deposito:
156.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
285 (61.29%)
Short Trade:
180 (38.71%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-6.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.71 USD (1)
Crescita mensile:
1.41%
Previsione annuale:
17.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.94 USD
Massimale:
124.10 USD (63.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.52% (124.10 USD)
Per equità:
70.00% (151.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|345
|S&P500.spot
|63
|ETHUSD
|39
|XAUUSD
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|136
|S&P500.spot
|8
|ETHUSD
|9
|XAUUSD
|-27
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|16K
|S&P500.spot
|8K
|ETHUSD
|22K
|XAUUSD
|-2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.62 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.49 USD
Massima perdita consecutiva: -40.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 29
|
PhillipFutures-Server
|1.50 × 8
|
AMarkets-Real
|2.85 × 3140
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.07 × 123
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|3.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 20
Торговля осуществляется в ручном режиме.
Non ci sono recensioni