SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Max Finance
Maksim Bodrov

Max Finance

Maksim Bodrov
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 126%
AMarkets-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
465
Profit Trade:
413 (88.81%)
Loss Trade:
52 (11.18%)
Best Trade:
24.62 USD
Worst Trade:
-92.71 USD
Profitto lordo:
464.36 USD (143 255 pips)
Perdita lorda:
-338.53 USD (100 001 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (64.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.49 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
91.59%
Massimo carico di deposito:
156.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
285 (61.29%)
Short Trade:
180 (38.71%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-6.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.71 USD (1)
Crescita mensile:
1.41%
Previsione annuale:
17.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.94 USD
Massimale:
124.10 USD (63.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.52% (124.10 USD)
Per equità:
70.00% (151.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 345
S&P500.spot 63
ETHUSD 39
XAUUSD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 136
S&P500.spot 8
ETHUSD 9
XAUUSD -27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 16K
S&P500.spot 8K
ETHUSD 22K
XAUUSD -2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.62 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.49 USD
Massima perdita consecutiva: -40.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
AMarkets-Real
2.85 × 3140
ForexClub-MT5 Real Server
3.07 × 123
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
RoboForex-Pro
7.00 × 20
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Торговля осуществляется в ручном режиме.
Non ci sono recensioni
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.8% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 15:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 19:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 10:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 08:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati