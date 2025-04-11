SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Libra GOLD
Ko-ji Ueyama

Libra GOLD

Ko-ji Ueyama
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 9%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
895
Profit Trade:
306 (34.18%)
Loss Trade:
589 (65.81%)
Best Trade:
131.88 USD
Worst Trade:
-31.35 USD
Profitto lordo:
5 564.05 USD (211 531 pips)
Perdita lorda:
-5 473.84 USD (200 848 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (62.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
257.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
15.19%
Massimo carico di deposito:
15.44%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
389 (43.46%)
Short Trade:
506 (56.54%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
18.18 USD
Perdita media:
-9.29 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-165.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-169.51 USD (8)
Crescita mensile:
-16.83%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
264.88 USD
Massimale:
758.57 USD (41.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.03% (758.57 USD)
Per equità:
3.06% (41.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 895
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 90
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.88 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +62.65 USD
Massima perdita consecutiva: -165.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.15 × 194
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
ICMarketsSC-MT5-2
7.45 × 29
XMTrading-MT5 3
10.78 × 18
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 01:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 22:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.