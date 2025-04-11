- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
895
Profit Trade:
306 (34.18%)
Loss Trade:
589 (65.81%)
Best Trade:
131.88 USD
Worst Trade:
-31.35 USD
Profitto lordo:
5 564.05 USD (211 531 pips)
Perdita lorda:
-5 473.84 USD (200 848 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (62.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
257.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
15.19%
Massimo carico di deposito:
15.44%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
389 (43.46%)
Short Trade:
506 (56.54%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
18.18 USD
Perdita media:
-9.29 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-165.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-169.51 USD (8)
Crescita mensile:
-16.83%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
264.88 USD
Massimale:
758.57 USD (41.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.03% (758.57 USD)
Per equità:
3.06% (41.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|895
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +131.88 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +62.65 USD
Massima perdita consecutiva: -165.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.15 × 194
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.45 × 29
|
XMTrading-MT5 3
|10.78 × 18
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
45
99%
895
34%
15%
1.01
0.10
USD
USD
41%
1:500