SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jake Vantage HKer2
Sik Keung Lee

Jake Vantage HKer2

Sik Keung Lee
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 586%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
412
Profit Trade:
341 (82.76%)
Loss Trade:
71 (17.23%)
Best Trade:
185.07 USD
Worst Trade:
-228.12 USD
Profitto lordo:
5 751.30 USD (92 305 pips)
Perdita lorda:
-2 527.71 USD (39 316 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (337.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
349.64 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
94.74%
Massimo carico di deposito:
111.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.32
Long Trade:
290 (70.39%)
Short Trade:
122 (29.61%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
7.82 USD
Profitto medio:
16.87 USD
Perdita media:
-35.60 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-510.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-510.18 USD (4)
Crescita mensile:
30.92%
Previsione annuale:
375.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
510.18 USD (21.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.73% (510.18 USD)
Per equità:
83.88% (1 574.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY+ 47
GBPNZD+ 33
EURCAD+ 28
EURJPY+ 26
CADJPY+ 25
GBPJPY+ 25
EURNZD+ 23
GBPCAD+ 22
EURAUD+ 22
EURGBP+ 19
NZDUSD+ 15
NZDJPY+ 15
USDJPY+ 14
AUDCAD+ 13
NZDCAD+ 12
USDCAD+ 11
EURUSD+ 8
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 7
USDCHF+ 7
GBPAUD+ 6
GBPCHF+ 5
GBPUSD+ 5
CADCHF+ 4
AUDJPY+ 4
NZDCHF+ 3
AUDCHF+ 3
EURCHF+ 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY+ 493
GBPNZD+ 249
EURCAD+ 351
EURJPY+ 166
CADJPY+ 305
GBPJPY+ 225
EURNZD+ -253
GBPCAD+ 155
EURAUD+ 212
EURGBP+ -188
NZDUSD+ 108
NZDJPY+ 125
USDJPY+ 63
AUDCAD+ 83
NZDCAD+ 115
USDCAD+ 85
EURUSD+ 104
AUDUSD+ 97
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 105
GBPAUD+ 90
GBPCHF+ 121
GBPUSD+ 96
CADCHF+ 89
AUDJPY+ 54
NZDCHF+ 24
AUDCHF+ 34
EURCHF+ 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY+ 7.3K
GBPNZD+ 2.2K
EURCAD+ 4.8K
EURJPY+ 2.6K
CADJPY+ 4.4K
GBPJPY+ 640
EURNZD+ -739
GBPCAD+ 3.9K
EURAUD+ 3.4K
EURGBP+ -1.6K
NZDUSD+ 2.5K
NZDJPY+ 3.4K
USDJPY+ 529
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 2.7K
USDCAD+ 822
EURUSD+ 1.3K
AUDUSD+ 1.9K
AUDNZD+ 1.6K
USDCHF+ 1.3K
GBPAUD+ 1.8K
GBPCHF+ 975
GBPUSD+ 2K
CADCHF+ 761
AUDJPY+ 1.2K
NZDCHF+ 302
AUDCHF+ 486
EURCHF+ 721
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +185.07 USD
Worst Trade: -228 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +337.10 USD
Massima perdita consecutiva: -510.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Copy 1/5 lot from HKer2 mother 80202 0828
Non ci sono recensioni
2025.09.23 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
