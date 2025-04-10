SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Way to stars updated
Wei Tu

Way to stars updated

0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 148%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
278 (73.74%)
Loss Trade:
99 (26.26%)
Best Trade:
1.78 USD
Worst Trade:
-5.99 USD
Profitto lordo:
208.81 USD (21 120 pips)
Perdita lorda:
-60.44 USD (5 857 pips)
Vincite massime consecutive:
126 (164.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
164.02 USD (126)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
1.16%
Massimo carico di deposito:
5.68%
Ultimo trade:
25 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.70
Long Trade:
140 (37.14%)
Short Trade:
237 (62.86%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-0.61 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-2.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.55 USD (15)
Crescita mensile:
0.39%
Previsione annuale:
4.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.55 USD (11.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.62% (31.55 USD)
Per equità:
10.18% (27.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 148
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.78 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 126
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +164.02 USD
Massima perdita consecutiva: -2.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.38 × 1642
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
71 più
Non ci sono recensioni
2025.09.08 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 21:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 01:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 21:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 00:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 22:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
