- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
278 (73.74%)
Loss Trade:
99 (26.26%)
Best Trade:
1.78 USD
Worst Trade:
-5.99 USD
Profitto lordo:
208.81 USD (21 120 pips)
Perdita lorda:
-60.44 USD (5 857 pips)
Vincite massime consecutive:
126 (164.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
164.02 USD (126)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
1.16%
Massimo carico di deposito:
5.68%
Ultimo trade:
25 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.70
Long Trade:
140 (37.14%)
Short Trade:
237 (62.86%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-0.61 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-2.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.55 USD (15)
Crescita mensile:
0.39%
Previsione annuale:
4.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.55 USD (11.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.62% (31.55 USD)
Per equità:
10.18% (27.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|377
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.78 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 126
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +164.02 USD
Massima perdita consecutiva: -2.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.38 × 1642
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
