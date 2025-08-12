- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
752
Profit Trade:
526 (69.94%)
Loss Trade:
226 (30.05%)
Best Trade:
94.16 EUR
Worst Trade:
-200.97 EUR
Profitto lordo:
3 363.11 EUR (174 002 pips)
Perdita lorda:
-2 738.55 EUR (92 493 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (73.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
107.50 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.06%
Massimo carico di deposito:
115.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
378 (50.27%)
Short Trade:
374 (49.73%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.83 EUR
Profitto medio:
6.39 EUR
Perdita media:
-12.12 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-30.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-294.59 EUR (2)
Crescita mensile:
-16.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
192.52 EUR
Massimale:
294.59 EUR (25.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.99% (197.39 EUR)
Per equità:
60.09% (389.20 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|518
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|34
|CL-OIL
|26
|XAGUSD
|26
|GBPJPY
|23
|USDCAD
|19
|AUDUSD
|14
|EURGBP
|13
|AUDNZD
|8
|MSFT
|7
|EURJPY
|7
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|4
|NAS100.r
|4
|TSLA
|2
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|ARKK
|1
|XAGAUD
|1
|EURAUD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|655
|EURUSD
|209
|GBPUSD
|19
|CL-OIL
|-317
|XAGUSD
|-20
|GBPJPY
|18
|USDCAD
|49
|AUDUSD
|-44
|EURGBP
|130
|AUDNZD
|-50
|MSFT
|75
|EURJPY
|-40
|GBPCAD
|6
|NZDUSD
|4
|NAS100.r
|22
|TSLA
|43
|USDJPY
|-19
|USDCHF
|0
|ARKK
|-9
|XAGAUD
|-12
|EURAUD
|-7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|61K
|EURUSD
|4.7K
|GBPUSD
|1.3K
|CL-OIL
|-4.8K
|XAGUSD
|-336
|GBPJPY
|156
|USDCAD
|-580
|AUDUSD
|-182
|EURGBP
|633
|AUDNZD
|-966
|MSFT
|948
|EURJPY
|-216
|GBPCAD
|402
|NZDUSD
|10
|NAS100.r
|11K
|TSLA
|8.8K
|USDJPY
|-67
|USDCHF
|4
|ARKK
|300
|XAGAUD
|-185
|EURAUD
|-105
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +94.16 EUR
Worst Trade: -201 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +73.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -30.12 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageTradingLtd-Live
|0.27 × 30
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
JunoMarkets-Server
|1.06 × 51
|
VantageInternational-Live
|3.10 × 1234
|
RoboForex-Pro
|3.50 × 4
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 193
Scalping the 2 min charts on gold and forex. No dca or martingale crazyness.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
49%
1
50
USD
USD
493
EUR
EUR
25
39%
752
69%
45%
1.22
0.83
EUR
EUR
60%
1:500
I have been following Jurgen for almost a month now and am in profit. He has more than a 65% win rate and is extremely reliable. I had an issue with following which stricly was not his fault but when contacted he happily helped me to resolve it. I would 100% recommend following him. Dave