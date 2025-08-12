SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TwoMinScalper
Jurgen Van Vliet

TwoMinScalper

Jurgen Van Vliet
1 recensione
Affidabilità
25 settimane
1 / 50 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 49%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
752
Profit Trade:
526 (69.94%)
Loss Trade:
226 (30.05%)
Best Trade:
94.16 EUR
Worst Trade:
-200.97 EUR
Profitto lordo:
3 363.11 EUR (174 002 pips)
Perdita lorda:
-2 738.55 EUR (92 493 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (73.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
107.50 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
45.06%
Massimo carico di deposito:
115.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
378 (50.27%)
Short Trade:
374 (49.73%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.83 EUR
Profitto medio:
6.39 EUR
Perdita media:
-12.12 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-30.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-294.59 EUR (2)
Crescita mensile:
-16.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
192.52 EUR
Massimale:
294.59 EUR (25.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.99% (197.39 EUR)
Per equità:
60.09% (389.20 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 518
EURUSD 37
GBPUSD 34
CL-OIL 26
XAGUSD 26
GBPJPY 23
USDCAD 19
AUDUSD 14
EURGBP 13
AUDNZD 8
MSFT 7
EURJPY 7
GBPCAD 5
NZDUSD 4
NAS100.r 4
TSLA 2
USDJPY 1
USDCHF 1
ARKK 1
XAGAUD 1
EURAUD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 655
EURUSD 209
GBPUSD 19
CL-OIL -317
XAGUSD -20
GBPJPY 18
USDCAD 49
AUDUSD -44
EURGBP 130
AUDNZD -50
MSFT 75
EURJPY -40
GBPCAD 6
NZDUSD 4
NAS100.r 22
TSLA 43
USDJPY -19
USDCHF 0
ARKK -9
XAGAUD -12
EURAUD -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
EURUSD 4.7K
GBPUSD 1.3K
CL-OIL -4.8K
XAGUSD -336
GBPJPY 156
USDCAD -580
AUDUSD -182
EURGBP 633
AUDNZD -966
MSFT 948
EURJPY -216
GBPCAD 402
NZDUSD 10
NAS100.r 11K
TSLA 8.8K
USDJPY -67
USDCHF 4
ARKK 300
XAGAUD -185
EURAUD -105
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +94.16 EUR
Worst Trade: -201 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +73.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -30.12 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageTradingLtd-Live
0.27 × 30
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageInternational-Live 3
0.70 × 349
JunoMarkets-Server
1.06 × 51
VantageInternational-Live
3.10 × 1234
RoboForex-Pro
3.50 × 4
YLDFX-Server 01
7.61 × 193
Scalping the 2 min charts on gold and forex. No dca or martingale crazyness. 
Valutazione media:
wes0424d
29
wes0424d 2025.08.12 10:31 
 

I have been following Jurgen for almost a month now and am in profit. He has more than a 65% win rate and is extremely reliable. I had an issue with following which stricly was not his fault but when contacted he happily helped me to resolve it. I would 100% recommend following him. Dave

2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 16:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 11:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 18:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 02:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 18:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 00:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.46% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TwoMinScalper
30USD al mese
49%
1
50
USD
493
EUR
25
39%
752
69%
45%
1.22
0.83
EUR
60%
1:500
