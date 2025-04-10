- Crescita
Trade:
142
Profit Trade:
82 (57.74%)
Loss Trade:
60 (42.25%)
Best Trade:
79.85 USD
Worst Trade:
-48.31 USD
Profitto lordo:
872.25 USD (476 086 pips)
Perdita lorda:
-739.10 USD (417 493 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (286.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.41 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
27.20%
Massimo carico di deposito:
6.88%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
118 (83.10%)
Short Trade:
24 (16.90%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
10.64 USD
Perdita media:
-12.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-36.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.90 USD (3)
Crescita mensile:
4.40%
Previsione annuale:
53.34%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
212.20 USD (50.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.25% (176.37 USD)
Per equità:
15.22% (84.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|EURUSD
|51
|profit
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|103
|EURUSD
|-50
|profit
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|60K
|EURUSD
|-1.7K
|profit
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.85 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +286.41 USD
Massima perdita consecutiva: -36.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 99
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 13
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 22
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 26
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
GMI-Live08
|0.00 × 63
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
Exness-Real15
|0.00 × 80
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
Non ci sono recensioni
