SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Patience
Mustafa Sabir

Patience

Mustafa Sabir
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 193%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
142
Profit Trade:
82 (57.74%)
Loss Trade:
60 (42.25%)
Best Trade:
79.85 USD
Worst Trade:
-48.31 USD
Profitto lordo:
872.25 USD (476 086 pips)
Perdita lorda:
-739.10 USD (417 493 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (286.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
286.41 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
27.20%
Massimo carico di deposito:
6.88%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
118 (83.10%)
Short Trade:
24 (16.90%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
10.64 USD
Perdita media:
-12.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-36.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.90 USD (3)
Crescita mensile:
4.40%
Previsione annuale:
53.34%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
212.20 USD (50.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.25% (176.37 USD)
Per equità:
15.22% (84.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 90
EURUSD 51
profit 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 103
EURUSD -50
profit 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 60K
EURUSD -1.7K
profit 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.85 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +286.41 USD
Massima perdita consecutiva: -36.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
TitanFX-Demo01
0.00 × 99
CapitalComBY-Real
0.00 × 5
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 13
OctaFX-Real10
0.00 × 16
TickmillEU-Live
0.00 × 22
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 26
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 63
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
Exness-Real15
0.00 × 80
Exness-Real25
0.00 × 22
925 più
Non ci sono recensioni
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.76% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 03:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.24% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 19:53
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.91% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 15:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 19:33
Share of trading days is too low
2025.05.02 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 11:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 17:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 12:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 10.64% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 12:22
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.10 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Patience
50USD al mese
193%
0
0
USD
383
USD
38
63%
142
57%
27%
1.18
0.94
USD
30%
1:500
