- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
139 (44.98%)
Loss Trade:
170 (55.02%)
Best Trade:
137.70 USD
Worst Trade:
-106.01 USD
Profitto lordo:
9 083.79 USD (438 910 pips)
Perdita lorda:
-7 485.95 USD (363 441 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (840.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
840.51 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
84.91%
Massimo carico di deposito:
10.91%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
208 (67.31%)
Short Trade:
101 (32.69%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
5.17 USD
Profitto medio:
65.35 USD
Perdita media:
-44.04 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-559.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-559.61 USD (11)
Crescita mensile:
79.46%
Previsione annuale:
964.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
274.38 USD
Massimale:
1 200.99 USD (49.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.88% (1 200.99 USD)
Per equità:
8.90% (231.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|3
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|GBPJPY
|-74
|EURJPY
|-16
|USDJPY
|-83
|EURUSD
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|84K
|GBPJPY
|-5K
|EURJPY
|-1K
|USDJPY
|-4.1K
|EURUSD
|1.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +137.70 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +840.51 USD
Massima perdita consecutiva: -559.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 12
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
