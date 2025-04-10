SegnaliSezioni
Arfansyah Sloqia

LIFE BALANCE

Arfansyah Sloqia
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 77%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
139 (44.98%)
Loss Trade:
170 (55.02%)
Best Trade:
137.70 USD
Worst Trade:
-106.01 USD
Profitto lordo:
9 083.79 USD (438 910 pips)
Perdita lorda:
-7 485.95 USD (363 441 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (840.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
840.51 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
84.91%
Massimo carico di deposito:
10.91%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
208 (67.31%)
Short Trade:
101 (32.69%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
5.17 USD
Profitto medio:
65.35 USD
Perdita media:
-44.04 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-559.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-559.61 USD (11)
Crescita mensile:
79.46%
Previsione annuale:
964.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
274.38 USD
Massimale:
1 200.99 USD (49.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.88% (1 200.99 USD)
Per equità:
8.90% (231.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 293
GBPJPY 10
EURJPY 3
USDJPY 2
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
GBPJPY -74
EURJPY -16
USDJPY -83
EURUSD 43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 84K
GBPJPY -5K
EURJPY -1K
USDJPY -4.1K
EURUSD 1.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +137.70 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +840.51 USD
Massima perdita consecutiva: -559.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MTrading-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
SVSFX-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 12
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
292 più
LIFE BALANCE COMMUNITY
Non ci sono recensioni
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 07:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 09:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.07 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 04:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 01:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 05:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
