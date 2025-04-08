- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
41 (70.68%)
Loss Trade:
17 (29.31%)
Best Trade:
407.26 PLN
Worst Trade:
-359.39 PLN
Profitto lordo:
4 112.90 PLN (998 072 pips)
Perdita lorda:
-928.19 PLN (36 288 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (2 631.83 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
2 631.83 PLN (20)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
81.11%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
42 giorni
Fattore di recupero:
4.61
Long Trade:
49 (84.48%)
Short Trade:
9 (15.52%)
Fattore di profitto:
4.43
Profitto previsto:
54.91 PLN
Profitto medio:
100.31 PLN
Perdita media:
-54.60 PLN
Massime perdite consecutive:
4 (-690.25 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-690.25 PLN (4)
Crescita mensile:
1.15%
Previsione annuale:
13.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
690.25 PLN
Massimale:
690.25 PLN (17.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.90% (690.25 PLN)
Per equità:
25.57% (2 552.54 PLN)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOOGL.US
|8
|US500
|7
|TLT.US
|6
|NVDA.US
|6
|MSFT.US
|6
|AMZN.US
|5
|MRVL.US
|4
|ANET.US
|3
|JNJ.US
|2
|LLY.US
|2
|MCD.US
|2
|LMT.US
|2
|UNH.US
|1
|AMAT.US
|1
|US2000
|1
|AAPL.US
|1
|VXX.US
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOOGL.US
|59
|US500
|-44
|TLT.US
|-199
|NVDA.US
|259
|MSFT.US
|495
|AMZN.US
|56
|MRVL.US
|128
|ANET.US
|53
|JNJ.US
|8
|LLY.US
|27
|MCD.US
|9
|LMT.US
|53
|UNH.US
|6
|AMAT.US
|21
|US2000
|-1
|AAPL.US
|14
|VXX.US
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOOGL.US
|60K
|US500
|-4.1K
|TLT.US
|-14K
|NVDA.US
|175K
|MSFT.US
|465K
|AMZN.US
|63K
|MRVL.US
|25K
|ANET.US
|50K
|JNJ.US
|7.8K
|LLY.US
|29K
|MCD.US
|8.7K
|LMT.US
|58K
|UNH.US
|5.8K
|AMAT.US
|20K
|US2000
|-44
|AAPL.US
|13K
|VXX.US
|9
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +407.26 PLN
Worst Trade: -359 PLN
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 631.83 PLN
Massima perdita consecutiva: -690.25 PLN
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
32%
0
0
USD
USD
13K
PLN
PLN
30
0%
58
70%
100%
4.43
54.91
PLN
PLN
26%
1:100