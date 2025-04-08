SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MrWawrzyniuk
Rafal Wawrzyniuk

MrWawrzyniuk

Rafal Wawrzyniuk
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
OneRoyal-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
41 (70.68%)
Loss Trade:
17 (29.31%)
Best Trade:
407.26 PLN
Worst Trade:
-359.39 PLN
Profitto lordo:
4 112.90 PLN (998 072 pips)
Perdita lorda:
-928.19 PLN (36 288 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (2 631.83 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
2 631.83 PLN (20)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
81.11%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
42 giorni
Fattore di recupero:
4.61
Long Trade:
49 (84.48%)
Short Trade:
9 (15.52%)
Fattore di profitto:
4.43
Profitto previsto:
54.91 PLN
Profitto medio:
100.31 PLN
Perdita media:
-54.60 PLN
Massime perdite consecutive:
4 (-690.25 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-690.25 PLN (4)
Crescita mensile:
1.15%
Previsione annuale:
13.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
690.25 PLN
Massimale:
690.25 PLN (17.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.90% (690.25 PLN)
Per equità:
25.57% (2 552.54 PLN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOOGL.US 8
US500 7
TLT.US 6
NVDA.US 6
MSFT.US 6
AMZN.US 5
MRVL.US 4
ANET.US 3
JNJ.US 2
LLY.US 2
MCD.US 2
LMT.US 2
UNH.US 1
AMAT.US 1
US2000 1
AAPL.US 1
VXX.US 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOOGL.US 59
US500 -44
TLT.US -199
NVDA.US 259
MSFT.US 495
AMZN.US 56
MRVL.US 128
ANET.US 53
JNJ.US 8
LLY.US 27
MCD.US 9
LMT.US 53
UNH.US 6
AMAT.US 21
US2000 -1
AAPL.US 14
VXX.US 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOOGL.US 60K
US500 -4.1K
TLT.US -14K
NVDA.US 175K
MSFT.US 465K
AMZN.US 63K
MRVL.US 25K
ANET.US 50K
JNJ.US 7.8K
LLY.US 29K
MCD.US 8.7K
LMT.US 58K
UNH.US 5.8K
AMAT.US 20K
US2000 -44
AAPL.US 13K
VXX.US 9
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +407.26 PLN
Worst Trade: -359 PLN
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 631.83 PLN
Massima perdita consecutiva: -690.25 PLN

