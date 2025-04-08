- Crescita
Trade:
2 334
Profit Trade:
1 475 (63.19%)
Loss Trade:
859 (36.80%)
Best Trade:
4 823.24 USD
Worst Trade:
-529.25 USD
Profitto lordo:
103 802.48 USD (445 211 pips)
Perdita lorda:
-68 390.98 USD (222 003 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (1 711.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 105.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
53.09%
Massimo carico di deposito:
14.28%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
1 189 (50.94%)
Short Trade:
1 145 (49.06%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
15.17 USD
Profitto medio:
70.37 USD
Perdita media:
-79.62 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 346.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 055.71 USD (5)
Crescita mensile:
12.68%
Previsione annuale:
153.80%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 893.63 USD (22.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.81% (8 893.63 USD)
Per equità:
5.22% (725.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1431
|WTIBTC.stp
|894
|XAUBTC.stp
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTIBTC
|10K
|WTIBTC.stp
|24K
|XAUBTC.stp
|971
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTIBTC
|74K
|WTIBTC.stp
|149K
|XAUBTC.stp
|423
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 823.24 USD
Worst Trade: -529 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 711.03 USD
Massima perdita consecutiva: -1 346.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
