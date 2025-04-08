SegnaliSezioni
Ai Jing Gao

THPX2

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 41%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 334
Profit Trade:
1 475 (63.19%)
Loss Trade:
859 (36.80%)
Best Trade:
4 823.24 USD
Worst Trade:
-529.25 USD
Profitto lordo:
103 802.48 USD (445 211 pips)
Perdita lorda:
-68 390.98 USD (222 003 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (1 711.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 105.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
53.09%
Massimo carico di deposito:
14.28%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
1 189 (50.94%)
Short Trade:
1 145 (49.06%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
15.17 USD
Profitto medio:
70.37 USD
Perdita media:
-79.62 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 346.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 055.71 USD (5)
Crescita mensile:
12.68%
Previsione annuale:
153.80%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 893.63 USD (22.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.81% (8 893.63 USD)
Per equità:
5.22% (725.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTIBTC 1431
WTIBTC.stp 894
XAUBTC.stp 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTIBTC 10K
WTIBTC.stp 24K
XAUBTC.stp 971
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTIBTC 74K
WTIBTC.stp 149K
XAUBTC.stp 423
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 823.24 USD
Worst Trade: -529 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 711.03 USD
Massima perdita consecutiva: -1 346.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NCESC-Live
5.83 × 280
Non ci sono recensioni
2025.09.25 04:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 20:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 04:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 14:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 17:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 09:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
