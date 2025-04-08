SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FlxF37057m2
John Kusuma

FlxF37057m2

John Kusuma
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 369
Profit Trade:
2 220 (65.89%)
Loss Trade:
1 149 (34.11%)
Best Trade:
9 761.88 USD
Worst Trade:
-121 983.01 USD
Profitto lordo:
119 010.73 USD (444 120 pips)
Perdita lorda:
-212 728.78 USD (431 262 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (975.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37 443.12 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
19.52%
Massimo carico di deposito:
9.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
714
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
1 581 (46.93%)
Short Trade:
1 788 (53.07%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-27.82 USD
Profitto medio:
53.61 USD
Perdita media:
-185.14 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-5 893.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121 983.01 USD (1)
Crescita mensile:
2.75%
Previsione annuale:
34.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123 992.99 USD
Massimale:
162 037.82 USD (117.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.18% (162 037.82 USD)
Per equità:
36.07% (131 186.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3349
archived 17
USDJPY 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19K
archived -112K
USDJPY 28
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
archived 0
USDJPY 696
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 761.88 USD
Worst Trade: -121 983 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +975.75 USD
Massima perdita consecutiva: -5 893.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 10
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 8
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
70 più
ok
Non ci sono recensioni
2025.09.06 23:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.01 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 05:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.03 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 00:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.06 23:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 23:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.