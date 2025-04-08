- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 369
Profit Trade:
2 220 (65.89%)
Loss Trade:
1 149 (34.11%)
Best Trade:
9 761.88 USD
Worst Trade:
-121 983.01 USD
Profitto lordo:
119 010.73 USD (444 120 pips)
Perdita lorda:
-212 728.78 USD (431 262 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (975.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37 443.12 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
19.52%
Massimo carico di deposito:
9.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
714
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
1 581 (46.93%)
Short Trade:
1 788 (53.07%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-27.82 USD
Profitto medio:
53.61 USD
Perdita media:
-185.14 USD
Massime perdite consecutive:
39 (-5 893.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121 983.01 USD (1)
Crescita mensile:
2.75%
Previsione annuale:
34.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123 992.99 USD
Massimale:
162 037.82 USD (117.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.18% (162 037.82 USD)
Per equità:
36.07% (131 186.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3349
|archived
|17
|USDJPY
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19K
|archived
|-112K
|USDJPY
|28
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|archived
|0
|USDJPY
|696
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 761.88 USD
Worst Trade: -121 983 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +975.75 USD
Massima perdita consecutiva: -5 893.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 8
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
