Trade:
82
Profit Trade:
29 (35.36%)
Loss Trade:
53 (64.63%)
Best Trade:
18.67 AUD
Worst Trade:
-18.60 AUD
Profitto lordo:
141.62 AUD (924 254 pips)
Perdita lorda:
-199.20 AUD (1 293 138 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (30.33 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
30.33 AUD (4)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
1.02%
Massimo carico di deposito:
79.81%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
82 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-0.70 AUD
Profitto medio:
4.88 AUD
Perdita media:
-3.76 AUD
Massime perdite consecutive:
16 (-58.25 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-58.25 AUD (16)
Crescita mensile:
2.09%
Previsione annuale:
25.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.00 AUD
Massimale:
121.18 AUD (23.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.86% (121.18 AUD)
Per equità:
3.56% (34.14 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-369K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.67 AUD
Worst Trade: -19 AUD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +30.33 AUD
Massima perdita consecutiva: -58.25 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.29 × 7
