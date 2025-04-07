SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BTC Breakout MT5
Tibor Horvath

BTC Breakout MT5

Tibor Horvath
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
29 (35.36%)
Loss Trade:
53 (64.63%)
Best Trade:
18.67 AUD
Worst Trade:
-18.60 AUD
Profitto lordo:
141.62 AUD (924 254 pips)
Perdita lorda:
-199.20 AUD (1 293 138 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (30.33 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
30.33 AUD (4)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
1.02%
Massimo carico di deposito:
79.81%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
82 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-0.70 AUD
Profitto medio:
4.88 AUD
Perdita media:
-3.76 AUD
Massime perdite consecutive:
16 (-58.25 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-58.25 AUD (16)
Crescita mensile:
2.09%
Previsione annuale:
25.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
99.00 AUD
Massimale:
121.18 AUD (23.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.86% (121.18 AUD)
Per equità:
3.56% (34.14 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -369K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.67 AUD
Worst Trade: -19 AUD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +30.33 AUD
Massima perdita consecutiva: -58.25 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
16.29 × 7
Non ci sono recensioni
2025.09.24 07:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 10:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 17:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 03:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 01:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 09:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 00:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.07 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BTC Breakout MT5
1000USD al mese
-4%
0
0
USD
942
AUD
23
100%
82
35%
1%
0.71
-0.70
AUD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.