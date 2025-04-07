- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
86 (79.62%)
Loss Trade:
22 (20.37%)
Best Trade:
104.16 USD
Worst Trade:
-376.63 USD
Profitto lordo:
1 492.55 USD (3 454 593 pips)
Perdita lorda:
-449.54 USD (77 354 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (246.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.34 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
89.31%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
69 (63.89%)
Short Trade:
39 (36.11%)
Fattore di profitto:
3.32
Profitto previsto:
9.66 USD
Profitto medio:
17.36 USD
Perdita media:
-20.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-376.63 USD (1)
Crescita mensile:
6.32%
Previsione annuale:
76.64%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.36 USD
Massimale:
376.63 USD (10.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.36% (376.63 USD)
Per equità:
33.06% (906.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|85
|BTCUSD
|21
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|711
|BTCUSD
|331
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|71K
|BTCUSD
|3.3M
|AUDCAD
|216
|GBPUSD
|-18
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.16 USD
Worst Trade: -377 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +246.34 USD
Massima perdita consecutiva: -12.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
TiranForex-Live
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.02 × 44
|
KOT-Live2
|0.03 × 62
|
XMGlobal-Real 9
|0.03 × 31
|
ICMarkets-Live10
|0.04 × 51
|
ICMarketsSC-Live26
|0.08 × 103
|
XMGlobal-Real 30
|0.61 × 313
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.76 × 431
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.76 × 463
|
XMGlobal-Real 46
|0.86 × 665
|
Axi-US888-Live
|0.86 × 36
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|1.67 × 338
|
PacificUnionLLC-Live
|1.80 × 10
|
BDSwissGlobal-Real04
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|2.13 × 8
|
XMGlobal-Real 41
|2.50 × 18
|
RoboForex-ProCent-3
|2.93 × 137
|
FBS-Real-6
|3.67 × 3
Bitcoin Swing Trade Only (HOLDER)
