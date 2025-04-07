SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Kebun Akun and GFA
Yelena Claudia

Kebun Akun and GFA

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 58%
XMGlobal-Real 30
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
86 (79.62%)
Loss Trade:
22 (20.37%)
Best Trade:
104.16 USD
Worst Trade:
-376.63 USD
Profitto lordo:
1 492.55 USD (3 454 593 pips)
Perdita lorda:
-449.54 USD (77 354 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (246.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.34 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
89.31%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
69 (63.89%)
Short Trade:
39 (36.11%)
Fattore di profitto:
3.32
Profitto previsto:
9.66 USD
Profitto medio:
17.36 USD
Perdita media:
-20.43 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-376.63 USD (1)
Crescita mensile:
6.32%
Previsione annuale:
76.64%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.36 USD
Massimale:
376.63 USD (10.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.36% (376.63 USD)
Per equità:
33.06% (906.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 85
BTCUSD 21
AUDCAD 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 711
BTCUSD 331
AUDCAD 2
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 71K
BTCUSD 3.3M
AUDCAD 216
GBPUSD -18
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.16 USD
Worst Trade: -377 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +246.34 USD
Massima perdita consecutiva: -12.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 5
0.00 × 2
TiranForex-Live
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.02 × 44
KOT-Live2
0.03 × 62
XMGlobal-Real 9
0.03 × 31
ICMarkets-Live10
0.04 × 51
ICMarketsSC-Live26
0.08 × 103
XMGlobal-Real 30
0.61 × 313
VantageFXInternational-Live 2
0.76 × 431
VantageFXInternational-Live 4
0.76 × 463
XMGlobal-Real 46
0.86 × 665
Axi-US888-Live
0.86 × 36
VantageFXInternational-Live 6
1.00 × 1
XMGlobal-Real 2
1.67 × 338
PacificUnionLLC-Live
1.80 × 10
BDSwissGlobal-Real04
2.00 × 1
RoboForex-Pro-2
2.13 × 8
XMGlobal-Real 41
2.50 × 18
RoboForex-ProCent-3
2.93 × 137
FBS-Real-6
3.67 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Bitcoin Swing Trade Only (HOLDER)


Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 00:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.21 15:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 13:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 04:31
Share of trading days is too low
2025.04.21 06:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.20 09:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 02:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 10:55
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 12.93% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 10:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.04% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 10:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati