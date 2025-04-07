SegnaliSezioni
Fachrul Rozi

Aliptradev2

Fachrul Rozi
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -49%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 581
Profit Trade:
2 527 (70.56%)
Loss Trade:
1 054 (29.43%)
Best Trade:
2 804.86 USD
Worst Trade:
-2 026.42 USD
Profitto lordo:
14 479.39 USD (505 914 pips)
Perdita lorda:
-18 879.48 USD (130 854 888 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (32.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 338.56 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
99.51%
Massimo carico di deposito:
5.62%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
827
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
3 541 (98.88%)
Short Trade:
40 (1.12%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-1.23 USD
Profitto medio:
5.73 USD
Perdita media:
-17.91 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-10 142.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 142.34 USD (36)
Crescita mensile:
-2.76%
Previsione annuale:
-30.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 289.69 USD
Massimale:
10 422.18 USD (68.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.71% (10 422.18 USD)
Per equità:
70.36% (17 153.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3536
BTCUSD 39
archived 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.2K
BTCUSD -13K
archived 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 172K
BTCUSD -131M
archived 0
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 804.86 USD
Worst Trade: -2 026 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 36
Massimo profitto consecutivo: +32.31 USD
Massima perdita consecutiva: -10 142.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FXCC1-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
24 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 22:40
Share of trading days is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 13.92% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 01:06
Share of trading days is too low
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 14:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 18:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 02:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 01:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.15 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.15 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.15 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
