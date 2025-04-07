- Crescita
Trade:
3 581
Profit Trade:
2 527 (70.56%)
Loss Trade:
1 054 (29.43%)
Best Trade:
2 804.86 USD
Worst Trade:
-2 026.42 USD
Profitto lordo:
14 479.39 USD (505 914 pips)
Perdita lorda:
-18 879.48 USD (130 854 888 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (32.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 338.56 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
99.51%
Massimo carico di deposito:
5.62%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
827
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
3 541 (98.88%)
Short Trade:
40 (1.12%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-1.23 USD
Profitto medio:
5.73 USD
Perdita media:
-17.91 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-10 142.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 142.34 USD (36)
Crescita mensile:
-2.76%
Previsione annuale:
-30.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 289.69 USD
Massimale:
10 422.18 USD (68.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.71% (10 422.18 USD)
Per equità:
70.36% (17 153.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3536
|BTCUSD
|39
|archived
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.2K
|BTCUSD
|-13K
|archived
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|172K
|BTCUSD
|-131M
|archived
|0
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 804.86 USD
Worst Trade: -2 026 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 36
Massimo profitto consecutivo: +32.31 USD
Massima perdita consecutiva: -10 142.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 20
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-49%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
26
99%
3 581
70%
100%
0.76
-1.23
USD
USD
70%
1:500