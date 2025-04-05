- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
37 (43.52%)
Loss Trade:
48 (56.47%)
Best Trade:
982.82 RUB
Worst Trade:
-816.02 RUB
Profitto lordo:
7 296.08 RUB (7 981 pips)
Perdita lorda:
-10 788.20 RUB (11 614 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (958.56 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 231.91 RUB (2)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
81.47%
Massimo carico di deposito:
110.55%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
54 (63.53%)
Short Trade:
31 (36.47%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-41.08 RUB
Profitto medio:
197.19 RUB
Perdita media:
-224.75 RUB
Massime perdite consecutive:
6 (-1 392.85 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-1 392.85 RUB (6)
Crescita mensile:
-5.65%
Previsione annuale:
-68.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 619.80 RUB
Massimale:
5 423.92 RUB (45.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.79% (5 423.92 RUB)
Per equità:
66.64% (12 321.16 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|75
|GBPUSDrfd
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|-64
|GBPUSDrfd
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|-4.1K
|GBPUSDrfd
|430
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +982.82 RUB
Worst Trade: -816 RUB
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +958.56 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 392.85 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
