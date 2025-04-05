SegnaliSezioni
NIKOLAI POTEMKIN

Forrex25

0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -18%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
37 (43.52%)
Loss Trade:
48 (56.47%)
Best Trade:
982.82 RUB
Worst Trade:
-816.02 RUB
Profitto lordo:
7 296.08 RUB (7 981 pips)
Perdita lorda:
-10 788.20 RUB (11 614 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (958.56 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
1 231.91 RUB (2)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
81.47%
Massimo carico di deposito:
110.55%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
54 (63.53%)
Short Trade:
31 (36.47%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-41.08 RUB
Profitto medio:
197.19 RUB
Perdita media:
-224.75 RUB
Massime perdite consecutive:
6 (-1 392.85 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-1 392.85 RUB (6)
Crescita mensile:
-5.65%
Previsione annuale:
-68.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 619.80 RUB
Massimale:
5 423.92 RUB (45.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.79% (5 423.92 RUB)
Per equità:
66.64% (12 321.16 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 75
GBPUSDrfd 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd -64
GBPUSDrfd 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd -4.1K
GBPUSDrfd 430
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +982.82 RUB
Worst Trade: -816 RUB
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +958.56 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 392.85 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.29 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 07:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 22:16
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.02 04:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 00:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 18:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
