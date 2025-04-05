SegnaliSezioni
Odd Harald Soerhaug

FX AI Tor

Odd Harald Soerhaug
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
834
Profit Trade:
606 (72.66%)
Loss Trade:
228 (27.34%)
Best Trade:
226.52 EUR
Worst Trade:
-309.72 EUR
Profitto lordo:
8 639.33 EUR (1 128 386 pips)
Perdita lorda:
-7 356.49 EUR (364 736 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (197.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
286.94 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
64.92%
Massimo carico di deposito:
23.49%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
414 (49.64%)
Short Trade:
420 (50.36%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
1.54 EUR
Profitto medio:
14.26 EUR
Perdita media:
-32.27 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-2 141.46 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 141.46 EUR (16)
Crescita mensile:
13.28%
Previsione annuale:
161.15%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 EUR
Massimale:
2 142.21 EUR (37.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.01% (2 144.51 EUR)
Per equità:
48.35% (1 894.71 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 809
BTCUSD 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 72K
BTCUSD 691K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +226.52 EUR
Worst Trade: -310 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +197.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 141.46 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 5752
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
64 più
Non ci sono recensioni
2025.08.26 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 06:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 23:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 10:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 05:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FX AI Tor
30USD al mese
43%
0
0
USD
4.3K
EUR
25
88%
834
72%
65%
1.17
1.54
EUR
48%
1:500
