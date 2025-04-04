Il Mio Sistema di Swing Trading Disciplinato per l'Investitore Prudente

Benvenuti. Se state cercando una strategia completamente trasparente in cui la conservazione del capitale è la massima priorità, siete nel posto giusto. Ho progettato questo segnale come un sistema di Swing Trading metodico e disciplinato, creato specificamente per l'investitore prudente.

1. La Mia Filosofia e Metodologia Tecnica

La mia strategia è basata al 100% sull'analisi tecnica classica, e il mio obiettivo è ottenere una crescita stabile con una volatilità minima del capitale (equity). Per raggiungere questo scopo, ho definito un insieme di regole chiare e oggettive:

Definizione del Trend (H4): Per eliminare la soggettività, determino la direzione principale dell'operazione basandomi su un'unica, chiara regola: la posizione del prezzo rispetto alla Media Mobile Esponenziale (EMA) a 200 periodi sul timeframe H4. Opero esclusivamente in linea con questa tendenza principale.

Applica la mia strategia sulle principali e più liquide coppie di valute: EURUSD, GBPUSD e EURJPY. Nessun Metodo Rischioso: NON UTILIZZO strategie a griglia (grid), martingala o mediazione al ribasso. Ogni operazione che eseguo è una decisione separata e ben ponderata, basata sulle mie regole.

2. La Pietra Miliare: La Mia Gestione Rigorosa del Rischio

Ogni parametro di rischio nella mia strategia è chiaramente definito e non negoziabile. Questo è il mio impegno nei vostri confronti:

Massima Concentrazione: Mantengo una sola operazione aperta alla volta . Questo elimina il rischio di correlazione e protegge il nostro capitale da un'esposizione eccessiva.

Mantengo . Questo elimina il rischio di correlazione e protegge il nostro capitale da un'esposizione eccessiva. Dimensione della Posizione Fissa: Apro ogni operazione con una dimensione di lotto fissa e minima di 0.01 . Questa disciplina è fondamentale per mantenere un basso drawdown e una curva del capitale fluida.

Apro ogni operazione con una . Questa disciplina è fondamentale per mantenere un basso drawdown e una curva del capitale fluida. Stop Loss Professionale: Il mio Stop Loss non è un valore fisso. Lo calcolo professionalmente per ogni operazione basandomi sull'indicatore Average True Range (ATR14), il che gli permette di adattarsi alla volatilità corrente del mercato.

Il mio Stop Loss non è un valore fisso. Lo calcolo professionalmente per ogni operazione basandomi sull'indicatore Average True Range (ATR14), il che gli permette di adattarsi alla volatilità corrente del mercato. Rapporto Rischio/Rendimento Positivo (R:R > 1.5): Non entro in un'operazione a meno che il profitto potenziale non sia almeno 1.5 volte superiore al rischio che sto assumendo.

Non entro in un'operazione a meno che il profitto potenziale non sia almeno 1.5 volte superiore al rischio che sto assumendo. Obiettivi di Drawdown: Ho progettato la mia strategia per mantenere un drawdown relativo del capitale (equity) inferiore al 15% e un drawdown del saldo inferiore al 5%.

3. Le Mie Raccomandazioni & Massima Trasparenza

Broker: Eseguo questo segnale su un conto reale con IC Markets per garantire spread bassi e un'esecuzione di alta qualità. Raccomando un broker con caratteristiche simili (ECN/STP).

Eseguo questo segnale su un conto reale con IC Markets per garantire spread bassi e un'esecuzione di alta qualità. Raccomando un broker con caratteristiche simili (ECN/STP). Leva Finanziaria: Il mio segnale è completamente ottimizzato per conti con una leva 1:30 (standard ESMA), rendendolo sicuro e conforme alle normative.

Il mio segnale è completamente ottimizzato per conti con una (standard ESMA), rendendolo sicuro e conforme alle normative. Capitale: Ho avviato intenzionalmente questo segnale con un deposito di 200 EUR per dimostrare la sua fattibilità e il mio rigoroso controllo del rischio anche con un capitale minimo. Per i nuovi iscritti, raccomando un saldo iniziale di 300-500 EUR per avere un margine di sicurezza confortevole.

Ho avviato intenzionalmente questo segnale con un deposito di per dimostrare la sua fattibilità e il mio rigoroso controllo del rischio anche con un capitale minimo. Per i nuovi iscritti, raccomando un saldo iniziale di 300-500 EUR per avere un margine di sicurezza confortevole. VPS: L'uso di un VPS a bassa latenza è essenziale per una corretta copia delle operazioni e per evitare discrepanze.

Avete domande sulla mia strategia? Vi prego di farle nella sezione dei commenti. Credo nella comunicazione aperta e sono sempre felice di spiegare qualsiasi aspetto del mio approccio.