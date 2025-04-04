- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|7
|EURJPY
|7
|USDJPY
|5
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-13
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|11
|EURJPY
|-11
|USDJPY
|21
|AUDNZD
|5
|USDCAD
|-17
|GBPCHF
|5
|GBPJPY
|4
|EURGBP
|3
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.3K
|AUDUSD
|1.4K
|GBPUSD
|1.1K
|EURJPY
|-1.7K
|USDJPY
|2.8K
|AUDNZD
|916
|USDCAD
|-2.6K
|GBPCHF
|442
|GBPJPY
|557
|EURGBP
|256
|AUDCAD
|594
|NZDCAD
|488
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.35 × 107
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.65 × 77
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.84 × 187
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.88 × 97
|
RoboForex-ECN
|1.07 × 1411
|
TitanFX-MT5-01
|1.11 × 94
|
FPMarketsSC-Live
|1.13 × 8
|
Exness-MT5Real12
|1.14 × 7
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.60 × 212
|
FxPro-MT5 Live02
|1.61 × 149
|
Coinexx-Live
|1.77 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.87 × 995
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.04 × 333
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
Darwinex-Live
|2.57 × 146
|
Axiory-Live
|2.57 × 61
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
Il Mio Sistema di Swing Trading Disciplinato per l'Investitore Prudente
Benvenuti. Se state cercando una strategia completamente trasparente in cui la conservazione del capitale è la massima priorità, siete nel posto giusto. Ho progettato questo segnale come un sistema di Swing Trading metodico e disciplinato, creato specificamente per l'investitore prudente.
1. La Mia Filosofia e Metodologia Tecnica
La mia strategia è basata al 100% sull'analisi tecnica classica, e il mio obiettivo è ottenere una crescita stabile con una volatilità minima del capitale (equity). Per raggiungere questo scopo, ho definito un insieme di regole chiare e oggettive:
- Definizione del Trend (H4): Per eliminare la soggettività, determino la direzione principale dell'operazione basandomi su un'unica, chiara regola: la posizione del prezzo rispetto alla Media Mobile Esponenziale (EMA) a 200 periodi sul timeframe H4. Opero esclusivamente in linea con questa tendenza principale.
- Ingresso Preciso (H1): Apro le posizioni sul timeframe H1 durante i ritracciamenti (pullback) verso l'area dinamica di supporto/resistenza definita dalla EMA50. Inoltre, filtro i miei ingressi utilizzando l'RSI(14) per evitare di "inseguire" un mercato in ipercomprato o ipervenduto.
- Strumenti: Applica la mia strategia sulle principali e più liquide coppie di valute: EURUSD, GBPUSD e EURJPY.
- Nessun Metodo Rischioso: NON UTILIZZO strategie a griglia (grid), martingala o mediazione al ribasso. Ogni operazione che eseguo è una decisione separata e ben ponderata, basata sulle mie regole.
2. La Pietra Miliare: La Mia Gestione Rigorosa del Rischio
Ogni parametro di rischio nella mia strategia è chiaramente definito e non negoziabile. Questo è il mio impegno nei vostri confronti:
- Massima Concentrazione: Mantengo una sola operazione aperta alla volta. Questo elimina il rischio di correlazione e protegge il nostro capitale da un'esposizione eccessiva.
- Dimensione della Posizione Fissa: Apro ogni operazione con una dimensione di lotto fissa e minima di 0.01. Questa disciplina è fondamentale per mantenere un basso drawdown e una curva del capitale fluida.
- Stop Loss Professionale: Il mio Stop Loss non è un valore fisso. Lo calcolo professionalmente per ogni operazione basandomi sull'indicatore Average True Range (ATR14), il che gli permette di adattarsi alla volatilità corrente del mercato.
- Rapporto Rischio/Rendimento Positivo (R:R > 1.5): Non entro in un'operazione a meno che il profitto potenziale non sia almeno 1.5 volte superiore al rischio che sto assumendo.
- Obiettivi di Drawdown: Ho progettato la mia strategia per mantenere un drawdown relativo del capitale (equity) inferiore al 15% e un drawdown del saldo inferiore al 5%.
3. Le Mie Raccomandazioni & Massima Trasparenza
- Broker: Eseguo questo segnale su un conto reale con IC Markets per garantire spread bassi e un'esecuzione di alta qualità. Raccomando un broker con caratteristiche simili (ECN/STP).
- Leva Finanziaria: Il mio segnale è completamente ottimizzato per conti con una leva 1:30 (standard ESMA), rendendolo sicuro e conforme alle normative.
- Capitale: Ho avviato intenzionalmente questo segnale con un deposito di 200 EUR per dimostrare la sua fattibilità e il mio rigoroso controllo del rischio anche con un capitale minimo. Per i nuovi iscritti, raccomando un saldo iniziale di 300-500 EUR per avere un margine di sicurezza confortevole.
- VPS: L'uso di un VPS a bassa latenza è essenziale per una corretta copia delle operazioni e per evitare discrepanze.
Avete domande sulla mia strategia? Vi prego di farle nella sezione dei commenti. Credo nella comunicazione aperta e sono sempre felice di spiegare qualsiasi aspetto del mio approccio.
A New Chapter: The New Trading Strategy Is Now Officially Live
Hello everyone,
I'd like to officially announce an important update. Effective today, this signal is now operating under a new, fully disciplined trading strategy designed to deliver stable, long-term growth with maximum capital preservation.
You can find a detailed breakdown of its rules and philosophy in the main 'Description' section of my signal. This is our new rulebook, and I will be adhering to it without exception.
THE CORE PILLARS OF THIS NEW APPROACH ARE:
> Capital Preservation Above All: Your investment safety is the number one priority.
> Zero Guesswork: 100% rule-based trading to eliminate emotional decisions.
> Professional Risk Management: Only one trade at a time, fixed lot size, and a strict R:R > 1.5.
This marks my commitment to full transparency and to building a signal you can trust for the long run. I invite you to read the full description and ask any questions you may have in the comments.
We are starting an exciting new phase. Thank you for being a part of it.
Best regards,
Przemyslaw Bogdan
