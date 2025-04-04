SegnaliSezioni
Przemyslaw Bogdan

Prudent Trend Follower

Przemyslaw Bogdan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
31 (60.78%)
Loss Trade:
20 (39.22%)
Best Trade:
7.16 EUR
Worst Trade:
-15.96 EUR
Profitto lordo:
102.17 EUR (13 713 pips)
Perdita lorda:
-76.45 EUR (10 791 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (22.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
24.62 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
61.42%
Massimo carico di deposito:
88.90%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
31 (60.78%)
Short Trade:
20 (39.22%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.50 EUR
Profitto medio:
3.30 EUR
Perdita media:
-3.82 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-18.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-18.77 EUR (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
28.54 EUR (11.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.22% (28.54 EUR)
Per equità:
22.24% (47.29 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 14
AUDUSD 9
GBPUSD 7
EURJPY 7
USDJPY 5
AUDNZD 2
USDCAD 2
GBPCHF 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
AUDCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -13
AUDUSD 14
GBPUSD 11
EURJPY -11
USDJPY 21
AUDNZD 5
USDCAD -17
GBPCHF 5
GBPJPY 4
EURGBP 3
AUDCAD 4
NZDCAD 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.3K
AUDUSD 1.4K
GBPUSD 1.1K
EURJPY -1.7K
USDJPY 2.8K
AUDNZD 916
USDCAD -2.6K
GBPCHF 442
GBPJPY 557
EURGBP 256
AUDCAD 594
NZDCAD 488
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.16 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -18.77 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.35 × 107
Exness-MT5Real3
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.65 × 77
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.84 × 187
RazeGlobalMarkets-Server
0.88 × 97
RoboForex-ECN
1.07 × 1411
TitanFX-MT5-01
1.11 × 94
FPMarketsSC-Live
1.13 × 8
Exness-MT5Real12
1.14 × 7
Bybit-Live
1.25 × 4
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.60 × 212
FxPro-MT5 Live02
1.61 × 149
Coinexx-Live
1.77 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 995
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 333
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
Darwinex-Live
2.57 × 146
Axiory-Live
2.57 × 61
DooTechnology-Live
2.85 × 68
78 più
Il Mio Sistema di Swing Trading Disciplinato per l'Investitore Prudente

Benvenuti. Se state cercando una strategia completamente trasparente in cui la conservazione del capitale è la massima priorità, siete nel posto giusto. Ho progettato questo segnale come un sistema di Swing Trading metodico e disciplinato, creato specificamente per l'investitore prudente.

1. La Mia Filosofia e Metodologia Tecnica

La mia strategia è basata al 100% sull'analisi tecnica classica, e il mio obiettivo è ottenere una crescita stabile con una volatilità minima del capitale (equity). Per raggiungere questo scopo, ho definito un insieme di regole chiare e oggettive:

  • Definizione del Trend (H4): Per eliminare la soggettività, determino la direzione principale dell'operazione basandomi su un'unica, chiara regola: la posizione del prezzo rispetto alla Media Mobile Esponenziale (EMA) a 200 periodi sul timeframe H4. Opero esclusivamente in linea con questa tendenza principale.
  • Ingresso Preciso (H1): Apro le posizioni sul timeframe H1 durante i ritracciamenti (pullback) verso l'area dinamica di supporto/resistenza definita dalla EMA50. Inoltre, filtro i miei ingressi utilizzando l'RSI(14) per evitare di "inseguire" un mercato in ipercomprato o ipervenduto.
  • Strumenti: Applica la mia strategia sulle principali e più liquide coppie di valute: EURUSD, GBPUSD e EURJPY.
  • Nessun Metodo Rischioso: NON UTILIZZO strategie a griglia (grid), martingala o mediazione al ribasso. Ogni operazione che eseguo è una decisione separata e ben ponderata, basata sulle mie regole.

2. La Pietra Miliare: La Mia Gestione Rigorosa del Rischio

Ogni parametro di rischio nella mia strategia è chiaramente definito e non negoziabile. Questo è il mio impegno nei vostri confronti:

  • Massima Concentrazione: Mantengo una sola operazione aperta alla volta. Questo elimina il rischio di correlazione e protegge il nostro capitale da un'esposizione eccessiva.
  • Dimensione della Posizione Fissa: Apro ogni operazione con una dimensione di lotto fissa e minima di 0.01. Questa disciplina è fondamentale per mantenere un basso drawdown e una curva del capitale fluida.
  • Stop Loss Professionale: Il mio Stop Loss non è un valore fisso. Lo calcolo professionalmente per ogni operazione basandomi sull'indicatore Average True Range (ATR14), il che gli permette di adattarsi alla volatilità corrente del mercato.
  • Rapporto Rischio/Rendimento Positivo (R:R > 1.5): Non entro in un'operazione a meno che il profitto potenziale non sia almeno 1.5 volte superiore al rischio che sto assumendo.
  • Obiettivi di Drawdown: Ho progettato la mia strategia per mantenere un drawdown relativo del capitale (equity) inferiore al 15% e un drawdown del saldo inferiore al 5%.

3. Le Mie Raccomandazioni & Massima Trasparenza

  • Broker: Eseguo questo segnale su un conto reale con IC Markets per garantire spread bassi e un'esecuzione di alta qualità. Raccomando un broker con caratteristiche simili (ECN/STP).
  • Leva Finanziaria: Il mio segnale è completamente ottimizzato per conti con una leva 1:30 (standard ESMA), rendendolo sicuro e conforme alle normative.
  • Capitale: Ho avviato intenzionalmente questo segnale con un deposito di 200 EUR per dimostrare la sua fattibilità e il mio rigoroso controllo del rischio anche con un capitale minimo. Per i nuovi iscritti, raccomando un saldo iniziale di 300-500 EUR per avere un margine di sicurezza confortevole.
  • VPS: L'uso di un VPS a bassa latenza è essenziale per una corretta copia delle operazioni e per evitare discrepanze.

Avete domande sulla mia strategia? Vi prego di farle nella sezione dei commenti. Credo nella comunicazione aperta e sono sempre felice di spiegare qualsiasi aspetto del mio approccio.

Non ci sono recensioni
2025.09.28 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 08:18 2025.07.22 08:18:41  

A New Chapter: The New Trading Strategy Is Now Officially Live

Hello everyone,

I'd like to officially announce an important update. Effective today, this signal is now operating under a new, fully disciplined trading strategy designed to deliver stable, long-term growth with maximum capital preservation.

You can find a detailed breakdown of its rules and philosophy in the main 'Description' section of my signal. This is our new rulebook, and I will be adhering to it without exception.

THE CORE PILLARS OF THIS NEW APPROACH ARE:

> Capital Preservation Above All: Your investment safety is the number one priority.

> Zero Guesswork: 100% rule-based trading to eliminate emotional decisions.

> Professional Risk Management: Only one trade at a time, fixed lot size, and a strict R:R > 1.5.

This marks my commitment to full transparency and to building a signal you can trust for the long run. I invite you to read the full description and ask any questions you may have in the comments.

We are starting an exciting new phase. Thank you for being a part of it.

Best regards,
Przemyslaw Bogdan

2025.07.17 13:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Share of trading days is too low
2025.07.11 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.11 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 00:34
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.96% of days out of the 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 00:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 19:47
Share of trading days is too low
2025.06.24 18:47
Share of trading days is too low
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 09:49
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 15.58% of days out of the 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
