- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
141 (66.50%)
Loss Trade:
71 (33.49%)
Best Trade:
8.98 USD
Worst Trade:
-29.37 USD
Profitto lordo:
299.53 USD (40 500 pips)
Perdita lorda:
-252.60 USD (25 634 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (23.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.99 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.49%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
103 (48.58%)
Short Trade:
109 (51.42%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-24.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.27 USD (3)
Crescita mensile:
-31.11%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
103.09 USD (35.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.57% (103.09 USD)
Per equità:
16.41% (29.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|212
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.98 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +23.99 USD
Massima perdita consecutiva: -24.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.86 × 7
|
SwitchMarkets-Real
|4.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|4.29 × 7
|
FBS-Real-4
|5.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|6.63 × 8
|
XMGlobal-Real 10
|12.84 × 43
|
XMGlobal-Real 14
|13.29 × 52
|
XMGlobal-Real 28
|14.21 × 142
|
RoboForex-Pro-3
|14.70 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live8
|14.82 × 17
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
33%
0
0
USD
USD
188
USD
USD
25
100%
212
66%
100%
1.18
0.22
USD
USD
36%
1:500