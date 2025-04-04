- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 001
Profit Trade:
618 (61.73%)
Loss Trade:
383 (38.26%)
Best Trade:
80.29 USD
Worst Trade:
-85.68 USD
Profitto lordo:
4 175.13 USD (1 259 984 pips)
Perdita lorda:
-3 315.63 USD (1 488 822 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (76.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
214.05 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
1.75%
Massimo carico di deposito:
32.69%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
86
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
388 (38.76%)
Short Trade:
613 (61.24%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
6.76 USD
Perdita media:
-8.66 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-136.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-520.35 USD (10)
Crescita mensile:
-15.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
542.52 USD (16.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.08% (542.52 USD)
Per equità:
22.38% (395.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1001
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|860
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-229K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.29 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +76.15 USD
Massima perdita consecutiva: -136.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
