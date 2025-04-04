SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD 188
Mingze Yang

GOLD 188

Mingze Yang
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 34%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 001
Profit Trade:
618 (61.73%)
Loss Trade:
383 (38.26%)
Best Trade:
80.29 USD
Worst Trade:
-85.68 USD
Profitto lordo:
4 175.13 USD (1 259 984 pips)
Perdita lorda:
-3 315.63 USD (1 488 822 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (76.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
214.05 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
1.75%
Massimo carico di deposito:
32.69%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
86
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
388 (38.76%)
Short Trade:
613 (61.24%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
6.76 USD
Perdita media:
-8.66 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-136.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-520.35 USD (10)
Crescita mensile:
-15.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
542.52 USD (16.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.08% (542.52 USD)
Per equità:
22.38% (395.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1001
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 860
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -229K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.29 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +76.15 USD
Massima perdita consecutiva: -136.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 05:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 11:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 07:43
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 03:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 01:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.04 22:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD 188
33USD al mese
34%
0
0
USD
1.7K
USD
26
0%
1 001
61%
2%
1.25
0.86
USD
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.