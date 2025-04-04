SegnaliSezioni
Longgui Dai

Nopain A50

Longgui Dai
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2025 107%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
303
Profit Trade:
244 (80.52%)
Loss Trade:
59 (19.47%)
Best Trade:
92.18 USD
Worst Trade:
-54.90 USD
Profitto lordo:
1 859.28 USD (1 634 781 pips)
Perdita lorda:
-597.94 USD (509 716 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (323.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
575.78 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
20.48%
Massimo carico di deposito:
19.65%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
6.07
Long Trade:
168 (55.45%)
Short Trade:
135 (44.55%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
4.16 USD
Profitto medio:
7.62 USD
Perdita media:
-10.13 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-109.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.64 USD (8)
Crescita mensile:
8.85%
Previsione annuale:
107.38%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
207.64 USD (10.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.05% (207.64 USD)
Per equità:
49.95% (945.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHINA50 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHINA50 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHINA50 1.1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.18 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +323.76 USD
Massima perdita consecutiva: -109.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

ChinaA50 程序化交易
Non ci sono recensioni
2025.08.11 20:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 02:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.19 02:09
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.17 15:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 01:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.14 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 02:08
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 19:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 22:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
