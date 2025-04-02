SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSDlx
Tao Tao Shi

XAUUSDlx

Tao Tao Shi
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
LMAXNZ-LIVE
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
700
Profit Trade:
521 (74.42%)
Loss Trade:
179 (25.57%)
Best Trade:
133.22 USD
Worst Trade:
-370.90 USD
Profitto lordo:
6 974.25 USD (306 291 pips)
Perdita lorda:
-7 124.65 USD (183 392 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (156.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
606.52 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
75.41%
Massimo carico di deposito:
33.49%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
383 (54.71%)
Short Trade:
317 (45.29%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
13.39 USD
Perdita media:
-39.80 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-266.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-459.16 USD (7)
Crescita mensile:
-14.81%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
354.89 USD
Massimale:
1 055.54 USD (99.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.38% (900.10 USD)
Per equità:
28.90% (502.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.lmx 430
XAGUSD.lmx 138
GBPUSD.lmx 130
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.lmx -83
XAGUSD.lmx 386
GBPUSD.lmx -308
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.lmx -11K
XAGUSD.lmx 3.3K
GBPUSD.lmx -1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +133.22 USD
Worst Trade: -371 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +156.39 USD
Massima perdita consecutiva: -266.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LMAXNZ-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

stoneanji
Non ci sono recensioni
2025.09.18 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 19:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.27 23:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 11:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 22:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 22:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 22:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 19:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
