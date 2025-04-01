- Crescita
Trade:
1 109
Profit Trade:
664 (59.87%)
Loss Trade:
445 (40.13%)
Best Trade:
82.29 USD
Worst Trade:
-156.93 USD
Profitto lordo:
3 096.32 USD (480 652 pips)
Perdita lorda:
-3 397.22 USD (567 583 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (56.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.14 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
25.91%
Massimo carico di deposito:
216.71%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
717 (64.65%)
Short Trade:
392 (35.35%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-7.63 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-83.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.76 USD (4)
Crescita mensile:
78.65%
Previsione annuale:
954.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
567.44 USD
Massimale:
770.68 USD (206.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.91% (598.53 USD)
Per equità:
67.49% (16.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1092
|BTCUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-289
|BTCUSD
|-12
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|BTCUSD
|-119K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.29 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +56.41 USD
Massima perdita consecutiva: -83.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Operatore di scambio d'oro di livello "NK Gold A", sistema di trading bidirezionale per il catturare i punti di svolta del modello a lettera N dell'oro.
Non ci sono recensioni
