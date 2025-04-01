SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NK9999xauusd
Naiqiang Cai

NK9999xauusd

Naiqiang Cai
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 5%
TradeMaxGlobal-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 109
Profit Trade:
664 (59.87%)
Loss Trade:
445 (40.13%)
Best Trade:
82.29 USD
Worst Trade:
-156.93 USD
Profitto lordo:
3 096.32 USD (480 652 pips)
Perdita lorda:
-3 397.22 USD (567 583 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (56.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.14 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
25.91%
Massimo carico di deposito:
216.71%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
717 (64.65%)
Short Trade:
392 (35.35%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
4.66 USD
Perdita media:
-7.63 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-83.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.76 USD (4)
Crescita mensile:
78.65%
Previsione annuale:
954.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
567.44 USD
Massimale:
770.68 USD (206.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.91% (598.53 USD)
Per equità:
67.49% (16.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1092
BTCUSD 17
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -289
BTCUSD -12
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
BTCUSD -119K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.29 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +56.41 USD
Massima perdita consecutiva: -83.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Operatore di scambio d'oro di livello "NK Gold A", sistema di trading bidirezionale per il catturare i punti di svolta del modello a lettera N dell'oro.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 05:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 03:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.24 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 13:58
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 08:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 05:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 21:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.