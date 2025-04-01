SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ramadan Kareem
Bobby Fischer

Ramadan Kareem

Bobby Fischer
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 210%
XMGlobal-Real 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 694
Profit Trade:
1 508 (89.02%)
Loss Trade:
186 (10.98%)
Best Trade:
655.83 USD
Worst Trade:
-2 367.24 USD
Profitto lordo:
48 445.71 USD (47 393 281 pips)
Perdita lorda:
-43 859.85 USD (58 643 284 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (2 288.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 865.81 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.97%
Massimo carico di deposito:
39.28%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
968 (57.14%)
Short Trade:
726 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
2.71 USD
Profitto medio:
32.13 USD
Perdita media:
-235.81 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-18 395.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 395.33 USD (21)
Crescita mensile:
38.10%
Previsione annuale:
462.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19 500.29 USD (86.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.71% (19 500.29 USD)
Per equità:
89.96% (18 633.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD# 1657
GOLDm# 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD# 4.6K
GOLDm# 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD# -11M
GOLDm# 27K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +655.83 USD
Worst Trade: -2 367 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +2 288.61 USD
Massima perdita consecutiva: -18 395.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.02 21:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 12:24
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 00:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 00:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 08:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.39% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
