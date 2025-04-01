- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 694
Profit Trade:
1 508 (89.02%)
Loss Trade:
186 (10.98%)
Best Trade:
655.83 USD
Worst Trade:
-2 367.24 USD
Profitto lordo:
48 445.71 USD (47 393 281 pips)
Perdita lorda:
-43 859.85 USD (58 643 284 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (2 288.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 865.81 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.97%
Massimo carico di deposito:
39.28%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
968 (57.14%)
Short Trade:
726 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
2.71 USD
Profitto medio:
32.13 USD
Perdita media:
-235.81 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-18 395.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 395.33 USD (21)
Crescita mensile:
38.10%
Previsione annuale:
462.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19 500.29 USD (86.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.71% (19 500.29 USD)
Per equità:
89.96% (18 633.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|1657
|GOLDm#
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD#
|4.6K
|GOLDm#
|29
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD#
|-11M
|GOLDm#
|27K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
