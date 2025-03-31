SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Splinter
Sergei Akimov

Splinter

Sergei Akimov
0 recensioni
Affidabilità
143 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 147%
Alpari-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
293 (69.76%)
Loss Trade:
127 (30.24%)
Best Trade:
38.78 USD
Worst Trade:
-30.55 USD
Profitto lordo:
591.13 USD (47 267 pips)
Perdita lorda:
-436.41 USD (32 254 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (54.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.21 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
20.34%
Massimo carico di deposito:
4.60%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
272 (64.76%)
Short Trade:
148 (35.24%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-3.44 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-54.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.71 USD (5)
Crescita mensile:
-5.48%
Previsione annuale:
-66.54%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.22 USD
Massimale:
58.70 USD (26.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.43% (58.70 USD)
Per equità:
5.66% (15.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY_i 147
AUDUSD_i 83
USDCHF_i 70
EURUSD_i 57
USDCAD_i 55
GBPUSD_i 4
NZDUSD_i 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY_i 66
AUDUSD_i 67
USDCHF_i 17
EURUSD_i -6
USDCAD_i 8
GBPUSD_i 2
NZDUSD_i 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY_i 7.3K
AUDUSD_i 5.3K
USDCHF_i 336
EURUSD_i 177
USDCAD_i 1.7K
GBPUSD_i 74
NZDUSD_i 178
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.78 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +54.21 USD
Massima perdita consecutiva: -54.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

На текущий момент работает советник (алготрейдинг), особенности:

- всегда выставляется стоп-лосс (и тейк-профит);

- нет усреднений или мартингейла;

- нет замков (без хеджирования);

- работает по валютным парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF. 

Non ci sono recensioni
2025.08.21 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 05:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 08:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 05:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 09:26
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 1.72% of days out of 814 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Splinter
30USD al mese
147%
0
0
USD
260
USD
143
22%
420
69%
20%
1.35
0.37
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.