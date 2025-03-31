- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
293 (69.76%)
Loss Trade:
127 (30.24%)
Best Trade:
38.78 USD
Worst Trade:
-30.55 USD
Profitto lordo:
591.13 USD (47 267 pips)
Perdita lorda:
-436.41 USD (32 254 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (54.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.21 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
20.34%
Massimo carico di deposito:
4.60%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
272 (64.76%)
Short Trade:
148 (35.24%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-3.44 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-54.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.71 USD (5)
Crescita mensile:
-5.48%
Previsione annuale:
-66.54%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.22 USD
Massimale:
58.70 USD (26.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.43% (58.70 USD)
Per equità:
5.66% (15.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY_i
|147
|AUDUSD_i
|83
|USDCHF_i
|70
|EURUSD_i
|57
|USDCAD_i
|55
|GBPUSD_i
|4
|NZDUSD_i
|4
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY_i
|66
|AUDUSD_i
|67
|USDCHF_i
|17
|EURUSD_i
|-6
|USDCAD_i
|8
|GBPUSD_i
|2
|NZDUSD_i
|2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY_i
|7.3K
|AUDUSD_i
|5.3K
|USDCHF_i
|336
|EURUSD_i
|177
|USDCAD_i
|1.7K
|GBPUSD_i
|74
|NZDUSD_i
|178
|
Best Trade: +38.78 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +54.21 USD
Massima perdita consecutiva: -54.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
На текущий момент работает советник (алготрейдинг), особенности:
- всегда выставляется стоп-лосс (и тейк-профит);
- нет усреднений или мартингейла;
- нет замков (без хеджирования);
- работает по валютным парам USDJPY, AUDUSD, USDCHF.
30USD al mese
147%
0
0
USD
USD
260
USD
USD
143
22%
420
69%
20%
1.35
0.37
USD
USD
26%
1:500