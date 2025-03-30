SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Deer
Bharat Maheshwari

Deer

Bharat Maheshwari
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 1%
Exness-MT5Real15
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
326 (86.47%)
Loss Trade:
51 (13.53%)
Best Trade:
24.08 USD
Worst Trade:
-77.93 USD
Profitto lordo:
751.23 USD (692 707 pips)
Perdita lorda:
-746.88 USD (997 285 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (69.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.45 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
26.42%
Massimo carico di deposito:
7.88%
Ultimo trade:
22 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
196 (51.99%)
Short Trade:
181 (48.01%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
2.30 USD
Perdita media:
-14.64 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-31.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.04 USD (4)
Crescita mensile:
4.74%
Previsione annuale:
57.54%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
104.51 USD
Massimale:
144.80 USD (26.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.74% (144.80 USD)
Per equità:
17.30% (83.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 104
XAUUSD 82
USDCAD 40
GBPUSD 29
BTCUSD 29
EURGBP 23
AUDUSD 17
GBPJPY 16
EURAUD 15
USDCHF 13
GBPCHF 6
USDJPY 2
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 148
XAUUSD -52
USDCAD 9
GBPUSD -62
BTCUSD -22
EURGBP -14
AUDUSD 2
GBPJPY 7
EURAUD 5
USDCHF -21
GBPCHF 3
USDJPY 1
AUDCHF 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.7K
XAUUSD -90K
USDCAD 242
GBPUSD -3.3K
BTCUSD -218K
EURGBP -949
AUDUSD 125
GBPJPY 992
EURAUD 692
USDCHF -873
GBPCHF 266
USDJPY 98
AUDCHF 22
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.08 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +69.64 USD
Massima perdita consecutiva: -31.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
FXOpen-MT5
0.11 × 9
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
PurpleTrading-Live
0.40 × 5
GoMarkets-Live
0.52 × 79
Exness-MT5Real8
0.61 × 116
AdmiralMarkets-Live
1.00 × 4
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Pepperstone-MT5-Live01
1.32 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 191
ICMarketsSC-MT5-4
1.87 × 222
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
RoboForex-ECN
2.22 × 9
Exness-MT5Real31
2.32 × 74
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real15
2.63 × 889
Exness-MT5Real5
3.58 × 83
Tickmill-Live
4.83 × 36
XMGlobal-MT5 4
9.00 × 1
7 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Gold


Disclaimer : 

Unique experiences and past performances do not guarantee future results

If you are here for a overnight success please dont subscribe.


Non ci sono recensioni
2025.09.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 452 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 03:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 382 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 00:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 00:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 350 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 06:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 23:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.30 06:30
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Deer
30USD al mese
1%
0
0
USD
506
USD
65
92%
377
86%
26%
1.00
0.01
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.