- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
25 (25.00%)
Loss Trade:
75 (75.00%)
Best Trade:
202.32 USD
Worst Trade:
-88.03 USD
Profitto lordo:
1 193.72 USD (1 127 301 pips)
Perdita lorda:
-1 176.67 USD (188 393 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (420.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
420.17 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
82.40%
Massimo carico di deposito:
1.83%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
60 (60.00%)
Short Trade:
40 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
47.75 USD
Perdita media:
-15.69 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-201.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-204.60 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
603.32 USD
Massimale:
683.35 USD (17.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.61% (683.24 USD)
Per equità:
2.66% (100.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|11
|NZDUSD
|9
|EURGBP
|7
|GBPCAD
|7
|AVALANCH
|7
|SOLANA
|5
|EURUSD
|5
|COSMOS
|4
|GBPNZD
|4
|XAUUSD
|4
|BITCOIN CASH
|4
|BITCOIN
|3
|GBPUSD
|3
|CHAINLINK
|3
|USDCAD
|3
|ETHEREUM
|3
|NZDJPY
|2
|EURCAD
|2
|POLKADOT
|2
|CARDANO
|2
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|2
|UNISWAP
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|1
|EURCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|294
|NZDUSD
|-103
|EURGBP
|-57
|GBPCAD
|5
|AVALANCH
|-68
|SOLANA
|-60
|EURUSD
|-33
|COSMOS
|-111
|GBPNZD
|-55
|XAUUSD
|-79
|BITCOIN CASH
|158
|BITCOIN
|77
|GBPUSD
|110
|CHAINLINK
|-33
|USDCAD
|-15
|ETHEREUM
|-58
|NZDJPY
|-12
|EURCAD
|-53
|POLKADOT
|-13
|CARDANO
|-28
|GBPJPY
|111
|AUDUSD
|-6
|UNISWAP
|-65
|CHFJPY
|113
|EURJPY
|0
|EURCHF
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|9.4K
|NZDUSD
|-2.1K
|EURGBP
|1.3K
|GBPCAD
|226
|AVALANCH
|-821
|SOLANA
|-1.9K
|EURUSD
|-859
|COSMOS
|-859
|GBPNZD
|-4.6K
|XAUUSD
|-7.1K
|BITCOIN CASH
|13K
|BITCOIN
|951K
|GBPUSD
|3.2K
|CHAINLINK
|-160
|USDCAD
|-197
|ETHEREUM
|-21K
|NZDJPY
|-837
|EURCAD
|-1.9K
|POLKADOT
|-314
|CARDANO
|-7K
|GBPJPY
|8K
|AUDUSD
|-125
|UNISWAP
|-1.4K
|CHFJPY
|3.5K
|EURJPY
|38
|EURCHF
|-68
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +202.32 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +420.17 USD
Massima perdita consecutiva: -201.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 150
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
ICMarketsEU-MT5
|0.11 × 70
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.15 × 260
|
Tickmill-Live
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real5
|0.27 × 210
|
OctaFX-Real2
|0.37 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real15
|0.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.53 × 824
|
RannForex-Server
|0.60 × 5
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.63 × 56
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 63
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.64 × 73
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.69 × 283
|
ICMarkets-MT5
|0.71 × 908
