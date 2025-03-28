SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Neat Trading 2025
Alexander Gudov

Neat Trading 2025

Alexander Gudov
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
25 (25.00%)
Loss Trade:
75 (75.00%)
Best Trade:
202.32 USD
Worst Trade:
-88.03 USD
Profitto lordo:
1 193.72 USD (1 127 301 pips)
Perdita lorda:
-1 176.67 USD (188 393 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (420.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
420.17 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
82.40%
Massimo carico di deposito:
1.83%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
60 (60.00%)
Short Trade:
40 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
47.75 USD
Perdita media:
-15.69 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-201.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-204.60 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
603.32 USD
Massimale:
683.35 USD (17.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.61% (683.24 USD)
Per equità:
2.66% (100.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 11
NZDUSD 9
EURGBP 7
GBPCAD 7
AVALANCH 7
SOLANA 5
EURUSD 5
COSMOS 4
GBPNZD 4
XAUUSD 4
BITCOIN CASH 4
BITCOIN 3
GBPUSD 3
CHAINLINK 3
USDCAD 3
ETHEREUM 3
NZDJPY 2
EURCAD 2
POLKADOT 2
CARDANO 2
GBPJPY 2
AUDUSD 2
UNISWAP 2
CHFJPY 2
EURJPY 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 294
NZDUSD -103
EURGBP -57
GBPCAD 5
AVALANCH -68
SOLANA -60
EURUSD -33
COSMOS -111
GBPNZD -55
XAUUSD -79
BITCOIN CASH 158
BITCOIN 77
GBPUSD 110
CHAINLINK -33
USDCAD -15
ETHEREUM -58
NZDJPY -12
EURCAD -53
POLKADOT -13
CARDANO -28
GBPJPY 111
AUDUSD -6
UNISWAP -65
CHFJPY 113
EURJPY 0
EURCHF -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 9.4K
NZDUSD -2.1K
EURGBP 1.3K
GBPCAD 226
AVALANCH -821
SOLANA -1.9K
EURUSD -859
COSMOS -859
GBPNZD -4.6K
XAUUSD -7.1K
BITCOIN CASH 13K
BITCOIN 951K
GBPUSD 3.2K
CHAINLINK -160
USDCAD -197
ETHEREUM -21K
NZDJPY -837
EURCAD -1.9K
POLKADOT -314
CARDANO -7K
GBPJPY 8K
AUDUSD -125
UNISWAP -1.4K
CHFJPY 3.5K
EURJPY 38
EURCHF -68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +202.32 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +420.17 USD
Massima perdita consecutiva: -201.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.09 × 150
Coinexx-Live
0.09 × 11
ICMarketsEU-MT5
0.11 × 70
AlpariEvrasia-MT5
0.15 × 260
Tickmill-Live
0.17 × 6
Exness-MT5Real5
0.27 × 210
OctaFX-Real2
0.37 × 19
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
QTrade-Server
0.50 × 2
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
TitanFX-MT5-01
0.53 × 824
RannForex-Server
0.60 × 5
AdmiralMarkets-MT5
0.63 × 56
FusionMarkets-Live
0.63 × 63
HTOTAL.RU-MT5
0.64 × 73
ICMarketsSC-MT5-2
0.69 × 283
ICMarkets-MT5
0.71 × 908
57 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 13:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 12:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 10:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 05:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 04:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 04:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 03:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 01:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
