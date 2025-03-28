SegnaliSezioni
Guang Zhang

Xauzhuanyi

Guang Zhang
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 -20%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
577
Profit Trade:
464 (80.41%)
Loss Trade:
113 (19.58%)
Best Trade:
38.01 USD
Worst Trade:
-89.37 USD
Profitto lordo:
4 595.63 USD (192 017 pips)
Perdita lorda:
-4 839.76 USD (211 556 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (167.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
223.74 USD (18)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
27.54%
Massimo carico di deposito:
7.49%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
417 (72.27%)
Short Trade:
160 (27.73%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
9.90 USD
Perdita media:
-42.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-155.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-163.44 USD (2)
Crescita mensile:
16.22%
Previsione annuale:
196.78%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
414.43 USD
Massimale:
857.09 USD (52.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.19% (857.09 USD)
Per equità:
9.06% (72.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDe 576
EURTRYe 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDe -239
EURTRYe -6
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDe 5.2K
EURTRYe -25K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.01 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +167.41 USD
Massima perdita consecutiva: -155.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.15 04:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 16:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.28 07:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.33% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
