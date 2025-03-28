SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ramadaan
Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Ramadaan

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
460
Profit Trade:
391 (85.00%)
Loss Trade:
69 (15.00%)
Best Trade:
25.35 USD
Worst Trade:
-110.52 USD
Profitto lordo:
1 160.07 USD (170 117 pips)
Perdita lorda:
-879.27 USD (428 512 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (118.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.86 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
77.38%
Massimo carico di deposito:
8.36%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
316 (68.70%)
Short Trade:
144 (31.30%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
2.97 USD
Perdita media:
-12.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-109.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-158.32 USD (3)
Crescita mensile:
-12.16%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
275.54 USD (17.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.63% (275.54 USD)
Per equità:
27.95% (292.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 125
GBPJPY 61
USDCAD 52
GBPUSD 51
EURUSD 43
NZDUSD 20
AUDUSD 18
GBPAUD 16
USDCHF 9
AUDJPY 9
AUDCAD 8
BTCUSD 6
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
EURNZD 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
USDJPY 3
XAGUSD 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
GBPNZD 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -79
GBPJPY 176
USDCAD 32
GBPUSD 15
EURUSD 90
NZDUSD -15
AUDUSD -3
GBPAUD 17
USDCHF 22
AUDJPY 21
AUDCAD -22
BTCUSD -28
NZDCAD 8
EURJPY 15
CADJPY 9
EURNZD -3
EURCAD -8
GBPCAD 3
USDJPY 6
XAGUSD 8
GBPCHF 19
EURGBP -8
GBPNZD 6
AUDNZD 1
NZDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.1K
GBPJPY 17K
USDCAD 1.8K
GBPUSD -1K
EURUSD 6K
NZDUSD -1.4K
AUDUSD 640
GBPAUD 1.9K
USDCHF 1.2K
AUDJPY 1.5K
AUDCAD -1.2K
BTCUSD -281K
NZDCAD 613
EURJPY 1.3K
CADJPY 718
EURNZD -195
EURCAD -693
GBPCAD 69
USDJPY 534
XAGUSD 155
GBPCHF 778
EURGBP -277
GBPNZD 505
AUDNZD 110
NZDJPY 18
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.35 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +118.86 USD
Massima perdita consecutiva: -109.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.14 × 28
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
Tickmill-Live09
1.05 × 617
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2813
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
347 più
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.