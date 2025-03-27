SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Liuzhigang
Zhigang Liu

Liuzhigang

Zhigang Liu
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 760
Profit Trade:
5 485 (62.61%)
Loss Trade:
3 275 (37.39%)
Best Trade:
1 491.49 USD
Worst Trade:
-1 379.80 USD
Profitto lordo:
89 587.02 USD (708 211 pips)
Perdita lorda:
-96 752.02 USD (960 080 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (351.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 553.22 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
64.24%
Massimo carico di deposito:
82.14%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
1593
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
5 111 (58.34%)
Short Trade:
3 649 (41.66%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.82 USD
Profitto medio:
16.33 USD
Perdita media:
-29.54 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-1 205.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 004.44 USD (14)
Crescita mensile:
48.31%
Previsione annuale:
586.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 723.73 USD
Massimale:
15 796.87 USD (52.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.53% (15 796.87 USD)
Per equità:
52.32% (9 659.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.cn 7964
GBPJPY.cn 580
USDJPY.cn 84
EURJPY.cn 67
EURUSD.cn 22
GBPUSD.cn 18
GBPAUD.cn 17
CHFJPY.cn 8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.cn 72
GBPJPY.cn -4.4K
USDJPY.cn -1.4K
EURJPY.cn -877
EURUSD.cn 470
GBPUSD.cn -251
GBPAUD.cn -712
CHFJPY.cn -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.cn -211K
GBPJPY.cn -16K
USDJPY.cn -7.4K
EURJPY.cn -14K
EURUSD.cn 1.1K
GBPUSD.cn -988
GBPAUD.cn -3K
CHFJPY.cn -544
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 491.49 USD
Worst Trade: -1 380 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +351.35 USD
Massima perdita consecutiva: -1 205.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 15:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.20 07:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.27 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Liuzhigang
30USD al mese
-24%
0
0
USD
23K
USD
29
0%
8 760
62%
64%
0.92
-0.82
USD
53%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.