SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fabian
Fabian Perez Rodriguez

Fabian

Fabian Perez Rodriguez
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 243%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
38 (67.85%)
Loss Trade:
18 (32.14%)
Best Trade:
226.60 EUR
Worst Trade:
-239.56 EUR
Profitto lordo:
4 508.72 EUR (51 699 pips)
Perdita lorda:
-2 671.77 EUR (29 484 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (665.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
665.47 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
0.54%
Massimo carico di deposito:
88.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
56 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
32.80 EUR
Profitto medio:
118.65 EUR
Perdita media:
-148.43 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-436.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-436.72 EUR (2)
Crescita mensile:
33.09%
Previsione annuale:
401.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.50 EUR
Massimale:
803.08 EUR (42.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.09% (803.08 EUR)
Per equità:
9.00% (179.92 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE40 46
USTEC 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE40 2K
USTEC 122
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE40 19K
USTEC 3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +226.60 EUR
Worst Trade: -240 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +665.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -436.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-5
6.82 × 44
ICMarketsSC-MT5-4
14.11 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
19.47 × 308
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 07:54
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 12:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 09:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 15:16
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.08 11:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 12:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 12:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fabian
30USD al mese
243%
0
0
USD
1.7K
EUR
27
0%
56
67%
1%
1.68
32.80
EUR
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.