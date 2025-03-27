- Crescita
Trade:
56
Profit Trade:
38 (67.85%)
Loss Trade:
18 (32.14%)
Best Trade:
226.60 EUR
Worst Trade:
-239.56 EUR
Profitto lordo:
4 508.72 EUR (51 699 pips)
Perdita lorda:
-2 671.77 EUR (29 484 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (665.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
665.47 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
0.54%
Massimo carico di deposito:
88.24%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
56 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
32.80 EUR
Profitto medio:
118.65 EUR
Perdita media:
-148.43 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-436.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-436.72 EUR (2)
Crescita mensile:
33.09%
Previsione annuale:
401.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.50 EUR
Massimale:
803.08 EUR (42.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.09% (803.08 EUR)
Per equità:
9.00% (179.92 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|46
|USTEC
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|2K
|USTEC
|122
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|19K
|USTEC
|3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.82 × 44
|
ICMarketsSC-MT5-4
|14.11 × 151
|
ICMarketsSC-MT5-2
|19.47 × 308
